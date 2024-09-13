Морские выдры массово теряют плавучесть, и это может их убить

Затем команда рассчитала влияние плавучести меха на все тело детенышей и обнаружила, что в этом смысле их мех оказался почти в три раза более плавучим в сравнении со взрослыми особями. Это связано с тем, что поверхность тела маленьких выдр больше их массы. Мех детенышей может удерживать больше воздуха. Это делает их чрезвычайно плавучими и позволяет малышам держаться на поверхности воды, пока мама охотится.