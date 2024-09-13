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Морские выдры массово теряют плавучесть, и это может их убить

Морские выдры подвергаются новому риску. Что уменьшает их плавучесть.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: @NativeSantaCruz

Как пишет PHYS.org, исследователи обнаружили, что эти животные столкнулись с серьезной проблемой. Они подвергаются риску из-за разливов сырой нефти, которая уменьшает плавучесть меха выдр.

Ранее не изучалось, насколько сильно сырая нефть влияет на плавучесть меха морских выдр и как хорошо он может восстанавливаться после загрязнения. В ходе новой работы исследователи сосредоточились на том, насколько плавучим является мех детенышей морских выдр.

Ученые собрали тела выдр, умерших естественной смертью, и получили множество образцов меха животных в возрасте от крошечных новорожденных до девятилетних особей.

Исследователи очистили шкуры, а затем взвесили 25 квадратных сантиметров каждого из образцов в воздухе и в воде. Это помогло определить плавучесть меха. Далее ученые сравнили плавучесть меха детенышей со взрослыми особями и не заметили разницы — все они имели плавучесть ~0,3 Н.

Затем команда рассчитала влияние плавучести меха на все тело детенышей и обнаружила, что в этом смысле их мех оказался почти в три раза более плавучим в сравнении со взрослыми особями. Это связано с тем, что поверхность тела маленьких выдр больше их массы. Мех детенышей может удерживать больше воздуха. Это делает их чрезвычайно плавучими и позволяет малышам держаться на поверхности воды, пока мама охотится.

Далее команда втирала сырую нефть в образцы меха, чтобы понять, как ее разливы влияют на их плавучесть. Выяснилось, что плавучесть упала почти на 55%. Авторы исследования считают, что уязвимое положение выдр в целом в сочетании со снижением плавучести их меха, вероятно, станет фатальным для выживания вида в дикой природе.

Также выяснилось, что плавучесть меха даже после очистки ухудшилась на 36% — до 0,197 Н, что почти на 40% ниже естественного показателя.

Эти животные вызывают у многих чувство умиления. Летом жителей Калифорнии обрадовала новость о появлении любимой выдры, пропавшей несколько месяцев назад. В прошлом году она прославилась тем, что воровала доски у серфингистов и каякеров.