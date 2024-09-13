Морские выдры массово теряют плавучесть, и это может их убить

Как пишет PHYS.org, исследователи обнаружили, что эти животные столкнулись с серьезной проблемой. Они подвергаются риску из-за разливов сырой нефти, которая уменьшает плавучесть меха выдр.
Ранее не изучалось, насколько сильно сырая нефть влияет на плавучесть меха морских выдр и как хорошо он может восстанавливаться после загрязнения. В ходе новой работы исследователи сосредоточились на том, насколько плавучим является мех детенышей морских выдр.
Ученые собрали тела выдр, умерших естественной смертью, и получили множество образцов меха животных в возрасте от крошечных новорожденных до девятилетних особей.
Исследователи очистили шкуры, а затем взвесили 25 квадратных сантиметров каждого из образцов в воздухе и в воде. Это помогло определить плавучесть меха. Далее ученые сравнили плавучесть меха детенышей со взрослыми особями и не заметили разницы — все они имели плавучесть ~0,3 Н.
Затем команда рассчитала влияние плавучести меха на все тело детенышей и обнаружила, что в этом смысле их мех оказался почти в три раза более плавучим в сравнении со взрослыми особями. Это связано с тем, что поверхность тела маленьких выдр больше их массы. Мех детенышей может удерживать больше воздуха. Это делает их чрезвычайно плавучими и позволяет малышам держаться на поверхности воды, пока мама охотится.
Далее команда втирала сырую нефть в образцы меха, чтобы понять, как ее разливы влияют на их плавучесть. Выяснилось, что плавучесть упала почти на 55%. Авторы исследования считают, что уязвимое положение выдр в целом в сочетании со снижением плавучести их меха, вероятно, станет фатальным для выживания вида в дикой природе.
Также выяснилось, что плавучесть меха даже после очистки ухудшилась на 36% — до 0,197 Н, что почти на 40% ниже естественного показателя.
Эти животные вызывают у многих чувство умиления. Летом жителей Калифорнии обрадовала новость о появлении любимой выдры, пропавшей несколько месяцев назад. В прошлом году она прославилась тем, что воровала доски у серфингистов и каякеров.