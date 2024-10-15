Морские водоросли: действительно ли так полезны

Водоросли содержат витамины А, D, Е, группы В, С, и различные минеральные вещества: йод, железо, натрий, калий, кальций, фосфор, магний, цинк, селен, что делает их ценным продуктом питания. Также они являются растительным сырьем для получения пищевых добавок, таких как альгиновая кислота, агар-агар, каррагинан, пищевых красителей.