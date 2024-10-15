Морские водоросли: действительно ли так полезны

Водоросли содержат витамины А, D, Е, группы В, С, и различные минеральные вещества: йод, железо, натрий, калий, кальций, фосфор, магний, цинк, селен, что делает их ценным продуктом питания. Также они являются растительным сырьем для получения пищевых добавок, таких как альгиновая кислота, агар-агар, каррагинан, пищевых красителей.
В состав белков водорослей входит порядка 7 незаменимых аминокислот, за счет чего они характеризуются более полноценным и сбалансированным аминокислотным составом по сравнению с другими растительными белками.
«В том числе, в водорослях есть незаменимые жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы», — отмечает биотехнолог.
В основном в пищу употребляются три класса водорослей: красные, зеленые и бурые.
«Бурые водоросли содержат связанные с йодом белковые соединения, поэтому представляют собой легкоусвояемую форму этого микроэлемента. А также в них есть фукостерин, участвующий в биохимических процессах гомеостаза холестерина и способствующий снижению уровня холестерина в крови», — объясняет Юлия Николаева.
Что касается углеводов, то сахароза, по словам эксперта, накапливается в водорослях в значительно меньших количествах, чем у высших растений.
Водоросли — ценный источник высокомолекулярных полисахаридов, таких как альгинаты, которые широко применяются в пищевой промышленности в качестве загустителей и стабилизаторов при производстве широкого ассортимента пищевых продуктов. Полисахариды водорослей обладают антибактериальными и пребиотическими свойствами, положительно влияющими на микробиоту человека.
«Кроме того, употребление водорослей имеет противовоспалительный и противовирусный эффект», — рассказала биотехнолог.