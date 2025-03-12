Морские львы засняли на видео новые тактики охоты

Не за всякими животными может наблюдать человек. Например, морские львы скрываются под водой на большой глубине. Тогда на помощь приходят видеокамеры. Это и сделали австралийские биологи. Они прикрепили устройства для съемки видео на шкуры Neophoca cinerea, чтобы узнать об их охотничьих повадках. Исследование опубликовано в журнале Animal Behaviour.
Специалисты выбрали десять взрослых самок на юге Австралии. Биологи сначала стреляли в них из пистолета дротиками-шприцами с успокоительным и через 10−15 минут подбирались ближе, чтобы надеть маску для наркоза. После этого они клеили к шкуре животных, возле лопаток, камеры на пластырях.
Через несколько дней биологи сняли с животных камеры, которые все это время записывали все, что происходило под водой. Всего было записано более 56 часов видео, среди которых — 428 случаев охоты. Самки продемонстрировали пять разных тактик, они различались в зависимости от места.
В макроводорослях и на лугах морской травы животные зондировали добычу (в основном головоногих моллюсков), а на голом песке и в садах морских губок преследовали ее (в основном донных рыб). Три самки, как отметили авторы статьи, добывали только рыбу.
Иногда морские львицы устраивали засады, прячась среди водорослей, и просто ждали, когда рыба подплывет ближе. Также в поисках еды животные переворачивали камни в поисках пищи, однако такая тактика охоты наблюдалась редко.
Помимо прочего, авторы отметили, что каждая самка предпочитала два или три способа, а некоторые тактики, судя по всему, применяются только к определенной добыче.
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