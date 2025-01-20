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Морские коньки и акулы: самые красивые фотографии морского дна

Опубликованы работы-победители конкурса Ocean Art Underwater Photo Contest 2024.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
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Глубины океана остаются самым малоизученным пространством, которое регулярно удивляет новыми научными открытиями и своей красотой: новой порцией роскошных фотографий из толщи вод поделились организаторы конкурса Annual Ocean Art Underwater Photo Contest.

Ежегодный конкурс проводится уже 13-й раз. Его организатор — журнал The Underwater Photography Guide. Как пишут на сайте конкурса, в минувшем году было подано несколько тысяч заявок из 90 стран со всего мира, которые позволяют увидеть красоты подводного мира во всей полноте.

Призовой фонд конкурса — 60 тысяч долларов (6,1 миллионов рублей). Победителей выбирали в 14 категориях, среди которых «Повадки морских обитателей», «Портрет» и «Черно-белое».

Первое место в конкурсе занял Эдуардо Лабат за черно-белую фотографию фотографию группы акул, кружащих на глубине около острова Рока Партида в Мексике. Эта и другие работы — в галерее.

Ранее показывали снимки победителей конкурса инфракрасной фотографии «Жизнь в другом цвете».