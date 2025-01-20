Морские коньки и акулы: самые красивые фотографии морского дна

Ежегодный конкурс проводится уже 13-й раз. Его организатор — журнал The Underwater Photography Guide. Как пишут на сайте конкурса, в минувшем году было подано несколько тысяч заявок из 90 стран со всего мира, которые позволяют увидеть красоты подводного мира во всей полноте.