Морские коньки и акулы: самые красивые фотографии морского дна

Глубины океана остаются самым малоизученным пространством, которое регулярно удивляет новыми научными открытиями и своей красотой: новой порцией роскошных фотографий из толщи вод поделились организаторы конкурса Annual Ocean Art Underwater Photo Contest.
Ежегодный конкурс проводится уже 13-й раз. Его организатор — журнал The Underwater Photography Guide. Как пишут на сайте конкурса, в минувшем году было подано несколько тысяч заявок из 90 стран со всего мира, которые позволяют увидеть красоты подводного мира во всей полноте.
Призовой фонд конкурса — 60 тысяч долларов (6,1 миллионов рублей). Победителей выбирали в 14 категориях, среди которых «Повадки морских обитателей», «Портрет» и «Черно-белое».
Первое место в конкурсе занял Эдуардо Лабат за черно-белую фотографию фотографию группы акул, кружащих на глубине около острова Рока Партида в Мексике. Эта и другие работы — в галерее.
Ранее показывали снимки победителей конкурса инфракрасной фотографии «Жизнь в другом цвете».