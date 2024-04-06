Морские исследователи нашли корабль, затонувший 138 лет назад

Морским исследователям из Мичигана удалось найти на дне озера давнюю пропажу — останки парохода «Милуоки», который затонул в озере 138 лет назад. Части судна сохранились хорошо, несмотря на долгое пребывание под водой. Об обнаружении корабля Мичиганская ассоциация исследования кораблекрушения сообщила в своем аккаунте в соцсетях.
Остатки «Милуоки» впервые заметили в июне 2023 года благодаря прибору бокового сканирования — устройства, которое картографирует морское дно. Его используют для составления подводного ландшафта, но нередко применяют и в поиске затонувших судов. Экспертам понадобилось несколько месяцев, чтобы сделать качественные фотоснимки находки и удостовериться, что именно «Милуоки» — судно, расположившееся на дне.
Для идентифицирования парохода исследователи подняли архивы со старыми газетами, в которых сообщалось об исчезновении судна. Эксперты также пользовались специальным транспортным средством, которым можно было управлять дистанционно.
Впервые «Милуоки» был спущен на воду в 1868 году, и использовали пароход в качестве пассажирского судна. На протяжении 18 лет корабль успешно справлялся со своими задачами — перевозил путешественников и продовольствие в западную часть США.
Но 9 июля 1886 года случилась катастрофа — «Милуоки» столкнулся с другим судном из-за ошибки обоих капитанов и затонул. В тот день на пароходе не было пассажиров, а членам экипажа удалось спастись, поэтому трагедии удалось избежать.
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