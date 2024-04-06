Морские исследователи нашли корабль, затонувший 138 лет назад

Остатки «Милуоки» впервые заметили в июне 2023 года благодаря прибору бокового сканирования — устройства, которое картографирует морское дно. Его используют для составления подводного ландшафта, но нередко применяют и в поиске затонувших судов. Экспертам понадобилось несколько месяцев, чтобы сделать качественные фотоснимки находки и удостовериться, что именно «Милуоки» — судно, расположившееся на дне.