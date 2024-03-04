Морские биологи впервые увидели, как косатка в одиночку убила белую акулу

Поэтому новые кадры, опубликованные морскими биологами, ценны вдвойне: они показывают, насколько коварны косатки в своих нападениях, к тому же это первое доказательство того, что охотиться они могут и в одиночку.
Как рассказывают авторы нового исследования, опубликованного в журнале African Journal of Marine Science, в июне 2023 года они прогуливались на туристическом судне около острова Сил (ЮАР), когда увидели двух косаток. Едва приблизившись к ним, морские биологи заметили маслянистое вещество, плавающее на поверхности, ныряющих в воду птиц и отчетливый запах акульей печени (его трудно описать, но говорят, что такой запах ни с чем не спутать).
Ученые решили немного задержаться на местности, и спустя примерно час на поверхности появилась молодая белая акула длиной около двух с половиной метров, за которой гналась касатка. Приблизившись к жертве, он толкнула жертву вперед, схватилась за грудной плавник и, встряхнув его, разорвала кожу акулы точно в том месте, где находилась печень. Исчезнув на некоторое время, вскоре косатка появилась вновь, и свидетели успели заметить печень в ее челюстях, прежде чем она пропала опять.
Хотя никто не видел момента, когда косатка вырвала печень своей жертвы (это произошло под водой), исследователи считают, что акула была убита мгновенно. Точный механизм того, как косатки разрывают акул, до сих пор неясен, но исследователи говорят, что косатки специально целятся в жирную печень, потому что у нее очень высокая питательная ценность.
Кадры подтверждают, что это был первый известный истории случай, когда косатка охотилась на большую белую акулу без помощи собратьев. Ведь из-за своих сильных социальных связей охотятся они обычно группами. Во всяком случае, на больших белых акул. По словам биологов, их открытие может иметь важное природоохранное значение. В частности, в некоторых регионах хищничество косаток может стать переломным моментом. Ну, а за пассажиров кораблей, которые атакуют косатки в Атлантическом океане, становится особенно тревожно.