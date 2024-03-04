Морские биологи впервые увидели, как косатка в одиночку убила белую акулу

Кадры подтверждают, что это был первый известный истории случай, когда косатка охотилась на большую белую акулу без помощи собратьев. Ведь из-за своих сильных социальных связей охотятся они обычно группами. Во всяком случае, на больших белых акул. По словам биологов, их открытие может иметь важное природоохранное значение. В частности, в некоторых регионах хищничество косаток может стать переломным моментом. Ну, а за пассажиров кораблей, которые атакуют косатки в Атлантическом океане, становится особенно тревожно.