Морская вода и собачий корм: секреты долголетия 110-летнего ветерана войны

В канун католического Рождества Дональд Роуз, старейший мужчина в Великобритании и ветеран Второй мировой войны, исполнил серенаду оперного певца Элфи Бо в честь своего 110-летия. Жизнерадостный мужчина также поделился своим секретом долголетия, — пишет Daily Mail.
Во время празднования юбилея, организованного домом престарелых Canal Vue в Илкестоне (графство Дербишир, Великобритания), долгожитель пошутил, что во время Второй мировой войны ему приходилось пить морскую воду и есть собачий корм. Это «замариновало» внутренности и позволило ему прожить долгую жизнь.
Однако, несмотря на бравады долгожителя, сотрудники дома престарелых и его родственники рассказали, что мужчина прожил довольно непростую жизнь. Известно, что он родился в 1914 году — в самом начале Первой мировой войны. А уже в 1939 году, когда Роузу исполнилось 25 лет, он отправился служить на передовую, как только узнал, что началась Вторая мировая война.
И хотя вся молодость Роуза пришлась на военные годы, он вырос добрым, жизнерадостным и очень трудолюбивым человеком. Его 76-летний сын рассказал, что по-настоящему гордится своим отцом.
Папа просто потрясающий, он был замечательным отцом, дедушкой и прадедушкой. Он всегда так много работал.
Сообщается, что Илкестон с достоинством отметил юбилей старейшего ветерана Великобритании. Чтобы отдать честь 110-летнему мужчине, два военных самолета пролетели над домом престарелых.
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