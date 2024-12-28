Морская вода и собачий корм: секреты долголетия 110-летнего ветерана войны

Однако, несмотря на бравады долгожителя, сотрудники дома престарелых и его родственники рассказали, что мужчина прожил довольно непростую жизнь. Известно, что он родился в 1914 году — в самом начале Первой мировой войны. А уже в 1939 году, когда Роузу исполнилось 25 лет, он отправился служить на передовую, как только узнал, что началась Вторая мировая война.