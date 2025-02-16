Морская, гималайская или йодированная: Диетолог выбрала самую полезную соль

«Сейчас существует проблема микропластика, который в наночастицах оседает даже в морской соли, и мы его съедаем, а он из организма не выводится. В океане уже целые острова из пластика, он разлагается на частицы, которые попадают в соль при выпаривании, и от них невозможно очистить продукт», — предупредила эксперт.