Морозом высушило. Врач Герлиани пояснила, почему зимой трескаются губы

Сильное отопление вызывает обезвоживание организма. Именно в условиях дефицита влаги, в первую очередь, страдают слизистые. Проанализируйте микроклимат в тех местах, где вы проводите больше всего времени: насколько воздух сухой, в норме ли влажность. Чаще всего проблему помогает решить увлажнитель воздуха: он решает вопрос сухого воздуха и не препятствует высушиванию кожи. Особенно важно начать им пользоваться сразу, как включают отопление — в этот период кожа особенно уязвима и не готова к неожиданной и резкой смене привычных условий.