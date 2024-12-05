Морозом высушило. Врач Герлиани пояснила, почему зимой трескаются губы

Зима несет с собой немало проблем для здоровья. Одна из них — сухость и трещины на губах. Есть ряд причин, почему так происходит. Об этом и о том, как справляться с ситуацией, aif.ru рассказала Роза Герлиани, врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины.
Низкие температурные показатели, ветер, центральное отопление, сухой воздух в помещении — все это является причиной сухости губ и их травмирования. Это проявляется как обветривание, шелушение и трещинки. С такой проблемой встречается практически каждый, особенно с приходом осенне-зимнего периода.
Кожа в области губ тонкая и чувствительная, поэтому при температурных перепадах она страдает в первую очередь. Кроме того, на губах нет ни сальных, ни потовых желез. Это значит, что функция, обеспечивающая увлажнение, отсутствует. Именно поэтому, зимой часто возникает желание облизать губы, чтобы их увлажнить. Это становится причиной еще большего обветривания и шелушения.
Помимо влияния внешних факторов, немаловажными являются и внутренние проблемы, а именно недостаток витаминов, микроэлементов и нарушение водного баланса. На фоне затяжных холодов, отсутствия солнца, необогащённого витаминами питания организм страдает, что сказывается на общем состоянии, на коже в том числе. Решать проблему следует не только прибегая к внешним помощникам, нужно влиять на первопричину.
Как предотвратить повреждение кожи губ?
Не облизывать
Такая привычка приводит к тому, что на губах сначала образуется сильное шелушение, а затем корочки-болячки, которые очень нежелательно отрывать, это не только больно, но и опасно, из-за вероятности занести инфекцию на только что травмированный участок.
Вместо того, чтобы увлажнять губы «естественным путем» лучше приобрести гигиеническую помаду, которая будет питать и защищать губы от внешних воздействий. Следует выбирать проверенные косметические бренды и не покупать дешевые защитные средства, которые нередко еще больше усугубляют ситуацию.
Питание
Стоит обратить внимание на свой рацион: из каких продуктов состоит и сбалансирован ли он. Средняя полоса богата на витамины летом и осенью, а зимой выбор, откуда получать витамины, невелик. Однако важно следить за тем, чтобы рацион был разнообразный и включал в себя разные продукты, в том числе овощи и фрукты.
Дефицит витаминов, полезных жиров и микроэлементов будет отражаться на состоянии кожи, общем внешнем виде и внутренней энергии. Компенсировать дефицит важных и нужных микроэлементов также помогут витамины. Сегодня не составляет труда сдать анализы и узнать все недостающие именно вашему организму элементы.
Микроклимат в доме
Сильное отопление вызывает обезвоживание организма. Именно в условиях дефицита влаги, в первую очередь, страдают слизистые. Проанализируйте микроклимат в тех местах, где вы проводите больше всего времени: насколько воздух сухой, в норме ли влажность. Чаще всего проблему помогает решить увлажнитель воздуха: он решает вопрос сухого воздуха и не препятствует высушиванию кожи. Особенно важно начать им пользоваться сразу, как включают отопление — в этот период кожа особенно уязвима и не готова к неожиданной и резкой смене привычных условий.
Питьевой режим
Сильное отопление сушит воздух. Сухой воздух, в свою очередь, является причиной обезвоживания организма. Восполнить дефицит влаги можно с помощью налаживания питьевого режима. Важно отслеживать, сколько вы пьете воды в день. Если кроме чая и кофе, в течение дня вы больше не употребляете жидкости, тогда следует включать в свой рацион больше воды. И желательно теплой, холодная вода также может вызывать шелушение губ.