Морозилка, холодильник, бумажный пакет. Как правильно хранить хурму

Если хурмы слишком много, то ее можно заморозить. Для этого нужно нарезать хурму на большие дольки, удалить плодоножки и помятости, если они есть. И уложить ровным слоем в ящик морозилки. Лучше всего включить режим быстрой заморозки, если он есть. Когда фрукты замерзнут, можно сложить их в один пакет или контейнер. По мере необходимости размораживать, но только непосредственно перед едой.