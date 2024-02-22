Морозилка, холодильник, бумажный пакет. Как правильно хранить хурму

Хурма — один из самых полезных зимних фруктов. Она вызревает на юге нашей страны и в ближайших южных странах, поэтому проделывает не слишком большой путь до прилавков в средней полосе России, в отличие от манго и других заморских фруктов. Это еще один плюс в копилку достоинств хурмы. Рассказываем, как правильно хранить хурму.
Как хранить спелую хурму
Важно отметить: спелая хурма хранится недолго, правильным хранением мы сможем продлить ее жизнь всего на 1−2 дня, так что ждать чудес не стоит.
Спелую хурму нужно хранить в холодильнике. Вот самые важные правила:
- Температура 0−1 градуса;
- Влажность 90%;
- Плодоножками вниз.
Лучше всего расстелить на дне ящика пергамент и уложить на него одним слоем хурму, плодоножками вниз.
Другой вариант, если хурмы несколько штук, можно взять контейнер, уложить три-четыре плода в него и поставить на нижнюю полку холодильнике, крышкой не закрывать и ничего сверху на фрукты не ставить.
В таких условиях хурма сохранится примерно 5 дней, но только в том случае, если она не была уже переспелая, очень мягкая и как будто прозрачная. Такие плоды нужно съесть в тот же день, как вы принесли их с рынка. И желательно много такой супер спелой хурмы не покупать: она портится очень быстро.
Что нельзя делать при хранении
- Хурму нельзя класть в полиэтиленовые пакеты, фрукты могут быстро заплесневеть, им нужен доступ воздуха;
- Нельзя класть на хурму сверху другие фрукты, мять ее;
- Хурму нельзя мыть перед хранением.
Как хранить недозрелую хурму
Если хурма твердая, то скорее всего она была собрана незрелой. И она может «вязать» рот.
Но ничего страшного в такой покупке нет, ведь хурма неплохо дозревает. Есть несколько способов довести ее до съедобного состояния.
Положить в бумажный пакет и добавить в него банан или яблоко. Эти фрукты выделяют этилен, газ, который ускоряет созревание плодов.
Положить хурму на сутки в морозилку. Замораживание убирает вяжущий вкус.
Уложить хурму в один ряд на твердой поверхности в комнате или на кухне, подальше от источников тепла, накрыть тканью и подождать один-два дня.
Морозилка
Если хурмы слишком много, то ее можно заморозить. Для этого нужно нарезать хурму на большие дольки, удалить плодоножки и помятости, если они есть. И уложить ровным слоем в ящик морозилки. Лучше всего включить режим быстрой заморозки, если он есть. Когда фрукты замерзнут, можно сложить их в один пакет или контейнер. По мере необходимости размораживать, но только непосредственно перед едой.
Засушить
Если есть дегидратор, то хурму можно засушить. Для этого ее нужно очистить от кожуры и нарезать кружками толщиной 7−10 мм. Разложить в лотках дегидратора и включить температуру на 45−50 градусов.