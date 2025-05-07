Мороженое из детства: три очень простых рецепта, как дома повторить вкус за 16 копеек

Пломбир быстро стал символом советского гостеприимства и простого счастья любого гражданина, от мала до велика. Его подавали в вафельных стаканчиках, на палочках и в бумажных обертках с лаконичной печатной надписью. Но самое вкусное — в том самом белом стаканчике за 16 копеек. Почему он был таким особенным? Все дело в жирности не менее 15%, благодаря чему пломбир был насыщенным и тающим на языке.