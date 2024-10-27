Моргенштерн* поднял ценник на корпоративы почти на 6 млн с начала года

Морген*, чьей маме нечем закрывать долги в России, продолжает выступать за границей и сейчас берётся за любые ивенты. Ценник, по данным SHOT, он поднял с 9 до 14,9 млн рублей, но обещает сделать скидочку до 20%, если организаторы быстро согласуют его приезд.
Гастролирует по корпоративам Алишер* с командой из 7−8 человек. Причём большая часть его команды прилетает из России — Москвы и Питера. Организаторы корпоратива должны оплатить им билеты, в том числе обратно до РФ.
Алкоголь в райдере Моргена* остался, но он отказался от водки в пользу вина и коньяка. К моменту прибытия артистов на площадку в гримёрках должно стоять 15 бутылок холодненького пива (раньше было 30) и забитый кальян. А также мясные горячие пиццы, энергетики Red Bull, липовый мёд, презервативы.
Морген* категорически ни с кем не фотографируется, в том числе с заказчиком и его детьми, если они у него есть. И следит за безопасностью на сцене — штрафует организаторов на $1000, если нет усиленных барьеров в метре от сцены. А самое спонтанное, что может вогнать заказчиков в ступор, — райдер рэпера может поменяться за один день до концерта.
Рассчитываться Алишер* просит криптой.
*Иноагент