Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моргенштерн* поднял ценник на корпоративы почти на 6 млн с начала года

Алишер убрал из райдера водку и сократил количество пива.

Источник: РИА "Новости"

Морген*, чьей маме нечем закрывать долги в России, продолжает выступать за границей и сейчас берётся за любые ивенты. Ценник, по данным SHOT, он поднял с 9 до 14,9 млн рублей, но обещает сделать скидочку до 20%, если организаторы быстро согласуют его приезд.

Гастролирует по корпоративам Алишер* с командой из 7−8 человек. Причём большая часть его команды прилетает из России — Москвы и Питера. Организаторы корпоратива должны оплатить им билеты, в том числе обратно до РФ.

Алкоголь в райдере Моргена* остался, но он отказался от водки в пользу вина и коньяка. К моменту прибытия артистов на площадку в гримёрках должно стоять 15 бутылок холодненького пива (раньше было 30) и забитый кальян. А также мясные горячие пиццы, энергетики Red Bull, липовый мёд, презервативы.

Морген* категорически ни с кем не фотографируется, в том числе с заказчиком и его детьми, если они у него есть. И следит за безопасностью на сцене — штрафует организаторов на $1000, если нет усиленных барьеров в метре от сцены. А самое спонтанное, что может вогнать заказчиков в ступор, — райдер рэпера может поменяться за один день до концерта.

Рассчитываться Алишер* просит криптой.

*Иноагент