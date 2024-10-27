Моргенштерн* поднял ценник на корпоративы почти на 6 млн с начала года

Морген* категорически ни с кем не фотографируется, в том числе с заказчиком и его детьми, если они у него есть. И следит за безопасностью на сцене — штрафует организаторов на $1000, если нет усиленных барьеров в метре от сцены. А самое спонтанное, что может вогнать заказчиков в ступор, — райдер рэпера может поменяться за один день до концерта.