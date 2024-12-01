Море, пальмы, Дед Мороз: как встретить Новый год на море

Традиционно у гостей полуострова популярны отели Южного берега Крыма. Многие турагентства предлагают готовые экскурсионные туры, которые способны за короткое время не только показать главные достопримечательности городов, но и влюбить в республику с первого взгляда. Так, отправляясь в пятидневный тур в Ялту, гость увидит горы Чатыр-Даг с заснеженными вершинами и Демерджи с таинственными «стражами», побывает в подвалах завода марочных вин «Массандра», где на дегустации подают лучшие сухие, марочные, десертные и ликерные вина. В новогоднем наряде перед туристами предстанут Ласточкино гнездо и Воронцовский парк в Алупке. Да и сама Ялта, приодевшаяся в световые инсталляции, создаст сказочное настроение. Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе. Во время прогулки по его историческому центру можно увидеть Графскую пристань, памятники Нахимову и Затопленным кораблям, Владимирский собор и Севастопольскую бухту. А еще в рамках тура его участников пригласят в Долину привидений, где огромные камни напоминают загадочных существ.