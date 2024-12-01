Море, пальмы, Дед Мороз: как встретить Новый год на море

Море, солнце, горы… Отдых на курортах юга России прекрасен в любое время года! И неудивительно, что многие россияне предпочитают проводить новогодние каникулы здесь, на юге страны. А о подготовке к отдыху опытные путешественники начинают задумываться заранее. Так, например, в Крыму количество ранних бронирований на грядущие новогодние праздники выросло по сравнению с прошлым годом с 19 до 40 процентов.
— Благодаря развитию санаторно-курортной сферы мы можем говорить о Крыме как о круглогодичном курорте. У нас лучшее санаторно-курортное лечение, редкие специалисты, новейшее оборудование и передовые лечебные программы, — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
Санаторное лечение, экскурсионные или винные туры, активный отдых или развлекательный — Крым, Краснодарский край, Кавказ готовы удовлетворить запросы любого туриста.
Как дома
Мягкая крымская зима покорит любого отдыхающего. Впрочем, это все-таки зима, а значит, в море поплескаться не получится. Тем не менее, выбрав отель с подобающей инфраструктурой, анимацией, вкусной кухней и, естественно, новогодним банкетом, вряд ли вы останетесь разочарованными. Да и власти полуострова в этом году сделали еще один большой шаг навстречу туристам — с 1 декабря здесь стартует акция «Новый год в Крыму как дома», объединившая отели, музеи, театры и другие популярные места. Самые интересные события, по словам министра курортов и туризма республики, будут объединены на туристическом портале travelcrimea.com.
— Локации и события охватят людей разных возрастов и интересов, — добавил Сергей Ганзий. — Например, некоторые прибывающие в Крым предновогодние поезда будет встречать оркестр Дедов Морозов, для гостей также будут подготовлены конкурсы, викторины, розыгрыши с крымскими подарками.
Традиционно у гостей полуострова популярны отели Южного берега Крыма. Многие турагентства предлагают готовые экскурсионные туры, которые способны за короткое время не только показать главные достопримечательности городов, но и влюбить в республику с первого взгляда. Так, отправляясь в пятидневный тур в Ялту, гость увидит горы Чатыр-Даг с заснеженными вершинами и Демерджи с таинственными «стражами», побывает в подвалах завода марочных вин «Массандра», где на дегустации подают лучшие сухие, марочные, десертные и ликерные вина. В новогоднем наряде перед туристами предстанут Ласточкино гнездо и Воронцовский парк в Алупке. Да и сама Ялта, приодевшаяся в световые инсталляции, создаст сказочное настроение. Невозможно приехать в Крым и не побывать в Севастополе. Во время прогулки по его историческому центру можно увидеть Графскую пристань, памятники Нахимову и Затопленным кораблям, Владимирский собор и Севастопольскую бухту. А еще в рамках тура его участников пригласят в Долину привидений, где огромные камни напоминают загадочных существ.
Стоимость тура стартует от 23 тысяч рублей.*
Райское место
В новогоднем Сочи может исполниться любая мечта туриста, какой бы отдых он ни выбрал. Морской воздух, яркое солнце, горнолыжные курорты, туры для семей с детьми или оздоровительные программы — здесь есть все направления.
Главную елку города традиционно устанавливают на площади Флага. Впрочем, не только она, украшенная сотнями огней и игрушек, вызывает неподдельный восторг у гостей города — в праздничных гирляндах и эффектных световых инсталляциях красуются пальмы. С середины декабря и до завершения новогодних каникул в городе проходят тысячи мероприятий, например, в Сочи Парке. В этом году в нем царит атмосфера любимой сказки «Двенадцать месяцев». Это лучшее семейное приключение, в ходе которого можно побывать в самой южной резиденции Деда Мороза, подружиться с Бабой-ягой, улететь ввысь на Жар-птице, раскрыть «Тайну подснежников», а может быть, и найти их среди зимы.
Только в этом городе утро вы можете встретить на побережье Черного моря, днем — покататься на лыжах на высоте свыше 2000 метров, а вечером — увидеть шоу поющего фонтана в Олимпийском парке.
Новогодний трехдневный тур-путешествие в Сочи включает в себя обзорную экскурсию по городу, посещение Олимпийского парка, этнографического центра «Моя Россия» и курорта «Роза Хутор» с катанием на главной канатной дороге из Розы Долина до Розы Пик на высоту 2320 метров. Историческая составляющая тура — поездка на дачу Сталина в «Зеленой роще».
Стоимость тура стартует от 19 тысяч рублей.*
За здоровьем на Кавказ
Пожелание здоровья в новогоднюю ночь — одно из самых популярных. Пожелать его, конечно, хорошо, а подарить — лучше. Поделиться с каждым гостем источником жизненных сил готовы курорты Кавказских Минеральных Вод. Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск… Главное богатство курорта — его уникальные по разнообразию и целебным свойствам минеральные источники и месторождения лечебной грязи. Сотни санаториев в период новогодних каникул готовы принять туристов. Учитывая богатую историю края, национальные традиции и кухню, отдых на Кавказе может претендовать не только на оздоровительный, но и на ознакомительный.
В программе пятидневного праздничного экскурсионного тура: поездка в Пятигорск, воспетый М. Ю. Лермонтовым, прогулка к Медовым водопадам и по второму по величине парку Европы в Кисловодске с посещением Нарзанной галереи, купание в целительных источниках, дегустация кавказской кухни, знакомство с архитектурой Железноводска, подъем на склон Эльбруса и на вершину горы Машук.
Стоимость тура стартует от 60 тысяч рублей.*
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ.
20 процентов москвичей будут работать в новогодние праздники, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob. Мужчины чаще женщин работают во время новогодних каникул. Среди горожан до 35 лет больше всего тех, кто проведет праздники на рабочем месте — 25 процентов.
ВЫБИРАЮ СТОЛИЦУ!
Участвовавшие в опросе сервиса OneTwoTrip путешественники назвали Москву лучшим местом для празднования новогодней ночи. Столица набрала 16,3 процента голосов. Свой выбор респонденты объяснили наличием в столице разнообразного и интересного досуга. В пятерку предпочтений россиян также вошли Санкт-Петербург, Сочи, Великий Устюг и Калининград.
ОТДОХНУТЬ И НЕ РАЗОРИТЬСЯ.
Наиболее доступные гостиницы на новогодние праздники находятся в Ростове-на-Дону — за номер придется отдать 1800 рублей за ночь.
* Надо учитывать, что многие услуги оплачиваются отдельно, включая проезд.