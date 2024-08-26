Океан и самба: лучший город мира с разнообразной ночной жизнью

Филиппинская столица Манила стала вторым городом в списке. По словам местных жителей, ночная жизнь города отличается не только обилием баров и клубов, куда можно отправиться, чтобы потанцевать, но и разнообразием ночных продуктовых рынков (таких как «Дивизория Маркет»), где всегда можно найти что-то из кулинарных изысков.