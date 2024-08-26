Океан и самба: лучший город мира с разнообразной ночной жизнью

Согласно результатам недавнего опроса TimeOut, в котором приняло участие несколько тысяч путешественников, Рио-де-Жанейро — лучший город в мире для тех, кто любит активную ночную жизнь. Респонденты считают, что именно здесь проходят лучшие вечеринки, а цены приемлемы для любого «кошелька».
Известно, что бразильский город Рио-де-Жанейро славится традиционным карнавалом, богемными барами в районе Лапа, пляжными вечеринками и самыми чувственными соревнованиями по самбе.
Туристам особенно рекомендуется посетить такие популярные гастрономические заведения в оживленном районе Ботафого, как коктейль-бар «Альба» и «Виан». По выходным они превращаются в бесконечные танцполы, уходящие вдоль протяженных улиц.
Филиппинская столица Манила стала вторым городом в списке. По словам местных жителей, ночная жизнь города отличается не только обилием баров и клубов, куда можно отправиться, чтобы потанцевать, но и разнообразием ночных продуктовых рынков (таких как «Дивизория Маркет»), где всегда можно найти что-то из кулинарных изысков.
Замыкает тройку лидеров провокационный Берлин. Любителям техно, необычного стрит-арта и уличной моды определенно стоит посетить город, чтобы заново взглянуть на него — ночью. Местные жители особенно рекомендуют посетить культовые клубы Tresor и Matrix, расположенные рядом с оживленными районами Фридрихсхайн и Варшауэр-штрассе.
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