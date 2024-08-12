Моральные качества людей меняются вместе с временами года

Чем мы руководствуемся, когда принимаем решения? Что хорошо, а что плохо? Оказывается, ответы на эти и другие вопросы могут меняться просто в зависимости от того, весна за окном или зима. Согласно новому исследованию, время года существенно влияет на то, каким люди видят мир и как принимают решения — даже в таких важных областях, как политика, юриспруденция и медицина.