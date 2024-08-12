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Моральные качества людей меняются вместе с временами года

Новое исследование показывает, что зимой и летом у нас разные ценности.

Источник: Агентство «Москва»

Чем мы руководствуемся, когда принимаем решения? Что хорошо, а что плохо? Оказывается, ответы на эти и другие вопросы могут меняться просто в зависимости от того, весна за окном или зима. Согласно новому исследованию, время года существенно влияет на то, каким люди видят мир и как принимают решения — даже в таких важных областях, как политика, юриспруденция и медицина.

Исследование, которое провел Университет Британской Колумбии, велось 10 лет. За это время авторы опросили 230 тысяч человек в США и гораздо меньшие выборки в Канаде и Австралии.

Людей опрашивали с помощью специального сайта с 2009 года (пройти опрос можно и сейчас). Вопросы на нем делились на 5 моральных категорий:

  • Преданность: приверженность ценностям определенной группы и сильная связь с ее членами.
  • Власть: Уважение лидерства и следование установленным правилам.
  • Чистота: Гигиена, набожность и верность традициям.
  • Забота: Приоритет — доброта и защита близких.
  • Честность: забота о справедливых равных условиях для всех.

Исследовали считали три категории — «Преданность», «Власть» и «Чистота» — коллективистскими ценностями, которые тяготеют к современному консерватизму.

«Забота» и «Честность» же считались более либеральными категориями, и фокус в них был на правах и благосостоянии индивида. Все вместе эти ценности определяли взгляды испытуемого на то, что в жизни правильно, а что нет.

Иэн Холм, руководитель исследования и аспирант кафедры психологии университета, рассказывает о ключевом открытии: «Люди принимают более конформистские решения и сильнее склонны соглашаться с коллективом весной и осенью, чем зимой или летом». В течение 10 лет этот паттерн сохранялся у всех опрошенных.

Второе заметное отличие — летом коллективные ценности были выражены гораздо слабее в регионах, где климат сильно меняется в течение года.

Авторы исследования также попытались установить связь между временами года и уровнем тревожности респондентов. Пики тревожности, как поясняет один из авторов исследования, профессор психологии того же университета Марк Шеллер, приходятся на весну и осень. Он также обращает внимание на корреляцию: судя по всему, более тревожные люди более склонны искать помощи в традиционных коллективах.

Вот еще несколько любопытных выводов, которые сделали исследователи:

  • Выборы. Время года может существенно отразиться на результатах выборов, судебных процессов, поскольку моральные категории соответствуют разным политическим партиям.
  • Судебные решения. Приверженцы «коллективных» ценностей более склонны осуждать любые нарушения законов и норм, поэтому вероятность обвинительных приговоров в периоды, когда эти ценности проявляются активнее, растет.
  • Эпидемиологические ситуации. В период пандемии люди с «коллективными» ценностями были более склонны следовать всем правилам — соответственно, со сменой времен года может меняться и дисциплинированность населения.
  • Толерантность в обществе. Сезонные перемены могут выражаться в росте негативного отношения к чужакам и представителям меньшинств.

Исследовательская группа надеется продолжить исследование и предоставить более конкретные выводы в ближайшем будущем.

Ранее рассказывали про еще одно исследование о ценностях: ученые объяснили, почему приверженцы религии чаще отвергают науку.

Георгий Мазуркевич