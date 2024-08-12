Моральные качества людей меняются вместе с временами года

Чем мы руководствуемся, когда принимаем решения? Что хорошо, а что плохо? Оказывается, ответы на эти и другие вопросы могут меняться просто в зависимости от того, весна за окном или зима. Согласно новому исследованию, время года существенно влияет на то, каким люди видят мир и как принимают решения — даже в таких важных областях, как политика, юриспруденция и медицина.
Исследование, которое провел Университет Британской Колумбии, велось 10 лет. За это время авторы опросили 230 тысяч человек в США и гораздо меньшие выборки в Канаде и Австралии.
Людей опрашивали с помощью специального сайта с 2009 года (пройти опрос можно и сейчас). Вопросы на нем делились на 5 моральных категорий:
- Преданность: приверженность ценностям определенной группы и сильная связь с ее членами.
- Власть: Уважение лидерства и следование установленным правилам.
- Чистота: Гигиена, набожность и верность традициям.
- Забота: Приоритет — доброта и защита близких.
- Честность: забота о справедливых равных условиях для всех.
Исследовали считали три категории — «Преданность», «Власть» и «Чистота» — коллективистскими ценностями, которые тяготеют к современному консерватизму.
«Забота» и «Честность» же считались более либеральными категориями, и фокус в них был на правах и благосостоянии индивида. Все вместе эти ценности определяли взгляды испытуемого на то, что в жизни правильно, а что нет.
Иэн Холм, руководитель исследования и аспирант кафедры психологии университета, рассказывает о ключевом открытии: «Люди принимают более конформистские решения и сильнее склонны соглашаться с коллективом весной и осенью, чем зимой или летом». В течение 10 лет этот паттерн сохранялся у всех опрошенных.
Второе заметное отличие — летом коллективные ценности были выражены гораздо слабее в регионах, где климат сильно меняется в течение года.
Авторы исследования также попытались установить связь между временами года и уровнем тревожности респондентов. Пики тревожности, как поясняет один из авторов исследования, профессор психологии того же университета Марк Шеллер, приходятся на весну и осень. Он также обращает внимание на корреляцию: судя по всему, более тревожные люди более склонны искать помощи в традиционных коллективах.
Вот еще несколько любопытных выводов, которые сделали исследователи:
- Выборы. Время года может существенно отразиться на результатах выборов, судебных процессов, поскольку моральные категории соответствуют разным политическим партиям.
- Судебные решения. Приверженцы «коллективных» ценностей более склонны осуждать любые нарушения законов и норм, поэтому вероятность обвинительных приговоров в периоды, когда эти ценности проявляются активнее, растет.
- Эпидемиологические ситуации. В период пандемии люди с «коллективными» ценностями были более склонны следовать всем правилам — соответственно, со сменой времен года может меняться и дисциплинированность населения.
- Толерантность в обществе. Сезонные перемены могут выражаться в росте негативного отношения к чужакам и представителям меньшинств.
Исследовательская группа надеется продолжить исследование и предоставить более конкретные выводы в ближайшем будущем.
Ранее рассказывали про еще одно исследование о ценностях: ученые объяснили, почему приверженцы религии чаще отвергают науку.
Георгий Мазуркевич