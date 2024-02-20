Монументальную каменную площадь времен Стоунхенджа нашли в Перу

Коллектив антропологов из Университета Вайоминга обнаружил в северных Андах монументальную каменную конструкцию возрастом около 5 тыс. лет. Она представляет собой круглую площадь, построенную с использованием огромных валунов, расположенных вертикально и стоящих отдельно друг от друга, — это первое подобное сооружение, когда-либо найденное в Перу. Об этом сообщает Arkeonews.
Площадь расположена на высоте более 3000 м над уровнем моря, на месте археологической площадки Каллакпума. Диаметр древнего сооружения составляет около 18 м.
С помощью радиоуглеродного датирования исследователи определили, что конструкция была построена 4750 лет назад, в поздний докерамический период. Таким образом, это древнейший образец использования такой технологии строительства в регионе.
Сооружение было возведено за 100 лет до строительства Великих египетских пирамид и примерно в то же время, что и Стоунхендж в Великобритании.
По данным ученых, на протяжении нескольких тысячелетий площадь использовали для всевозможных религиозных ритуалов, например, подношений давно забытым богам.
На месте раскопок ученые также нашли необработанный лазурит, кристаллы кварца и фрагменты керамических сосудов. Некоторые артефакты были датированы 500−200 годами до н.э. Это подтверждает тот факт, что площадь использовали в течение нескольких тысячелетий. Однако в какой-то момент она была заброшена по неизвестным современной науке причинам.
Ранее в Перу также были обнаружены 29 ранее неизвестных науке геоглифов — нанесенных на землю геометрических или фигурных узоров. Рисунки представляют собой изображения кошек и антропоморфные фигуры. Ученые их датировали периодом от 300 года до н. э. до 100 года н. э. и отнесли к позднему периоду культуры паракас.