Монументальную каменную площадь времен Стоунхенджа нашли в Перу

Ранее в Перу также были обнаружены 29 ранее неизвестных науке геоглифов — нанесенных на землю геометрических или фигурных узоров. Рисунки представляют собой изображения кошек и антропоморфные фигуры. Ученые их датировали периодом от 300 года до н. э. до 100 года н. э. и отнесли к позднему периоду культуры паракас.