Монстры под носом. Учёные раскрыли, из чего состоит пыль и кто в ней живёт

В жаркую погоду в наши дома проникает много пыли. Это легко объяснимо: в тёплом и сухом воздухе ей легче перемещаться, поднимаясь на такие высоты, куда при иной погоде она взлететь бы не смогла.
А ведь пыль опасна не только сама по себе —в ней содержатся частички шерсти животных, пыльца растений, высушенные (а также живые!) микроорганизмы и много чего ещё.
Микробов больше, чем в общественных туалетах!
Проникая в дом, пыль оседает на полу, копится в коврах, мебели и книгах. Она представляет собой мелкие сухие и твёрдые частицы размером до 0,1 миллиметра. В её состав входят целлюлоза, хлопок, шерсть, волосы и частицы кожи человека, споры плесневых грибов, бактерии, фрагменты перьев, частицы насекомых, пыльца растений.
«В помещения активно заносятся частицы почвы, которые содержат большое количество микроорганизмов, плесневых грибов и вирусов. Поднимаясь в воздух вместе с пылью, они распространяются в пределах воздушного объёма помещений и оседают на различных поверхностях. При оптимальной температуре и влажности микроорганизмы могут размножаться в коврах, обивке мебели, книгах», — говорит кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета Екатерина Баньковская.
По её словам, для размножения вредных микроорганизмов лучше всего подходят синтетические полимерные материалы, а не натуральные. Дело в том, что на таких поверхностях создаются идеальные условия для прикрепления микробов: они легко электризуются и накапливают заряды статического электричества, которые притягивают пыль из воздуха.
«В таких материалах общее количество микроорганизмов может быть больше, чем в общественных туалетах!» — добавляет учёная.
Чем опасны мышьяк и свинец?
Пару лет назад специалисты впервые получили данные о домашней пыли из 35 стран мира. Для этого исследования люди из разных уголков планеты сами отправляли пыль из своих пылесосов в университеты, чтобы проверить её на наличие вредных металлов.
Оказалось, что опасные составляющие есть в любой домашней пыли — как в бедных, так и в богатых регионах. В каждом третьем доме Новой Зеландии пыль содержала мышьяк, концентрации которого превышали допустимую норму. А в каждом шестом доме Австралии, помимо мышьяка, наблюдался опасный для здоровья уровень свинца. Учёные напоминают, что из-за мышьяка возрастает риск развития рака, могут возникать проблемы с органами дыхания и иммунной системой. А загрязнение свинцом чревато патологиями при развитии мозга и нервной системы у детей.
В домашней пыли из Новой Каледонии, где отмечается всё больше случаев рака лёгкого и щитовидной железы, было превышено содержание таких металлов, как хром, никель и марганец. В данном случае объяснение очевидно — выбросы местных металлургических заводов. Также, например, в столице Ганы Аккре домашняя пыль оказалась в высокой степени загрязнена свинцом. Там находится много предприятий, занятых переработкой электроники.
Но исследование показало, что не только работа заводов и фабрик может быть источником токсичных примесей в пыли — загрязнение в старых домах происходит из-за отслаивания свинцовой краски. В них могут разрушаться стройматериалы, где содержится много меди и цинка, оставаться следы от долгосрочного загрязнения и химикатов, которыми когда-то обрабатывали эти помещения.
Не боятся антибиотиков
Учёные из Северо-Западного университета (ЮАР) несколько лет назад провели исследование и обнаружили в пыли огромное количество микробов — грибков и бактерий. Причём доминируют там организмы, устойчивые к антибиотикам.
Исследователи под руководством инженера-эколога Эрика Хартманна собрали образцы пыли из 42 спортивных сооружений. Почему оттуда? Потому что в них часто разбрызгивают специальные антибактериальные смеси для уничтожения возможных возбудителей инфекционных заболеваний.
Проанализировав образцы пыли, учёные нашли в ней не только частицы осевшего антибактериального вещества, но и бактерии, гены которых способствуют устойчивости к антибиотикам. Маркёры обнаружили в основном там, где распрыскивались антибактериальные вещества на основе триклозана. Но…
«Появившиеся у бактерий гены не создают устойчивость именно к триклозану. Они создают устойчивость ко всем антибиотикам», — отметил Эрик Хартманн.
Клещи, поедающие нашу кожу
И всё же наибольший вред нашему здоровью наносят обитающие в домашней пыли клещи. Они становятся причиной возникновения аллергии и астмы.
Эти микроскопические паукообразные питаются частицами эпидермиса (наружного слоя кожи) человека и животных. Правда, они никого не кусают, а поедают эти частицы прямо из пыли. Живут колониями — как правило, внутри мягкой мебели, где есть обивка и подушки. Наиболее комфортно чувствуют себя в тёплых помещениях с повышенной влажностью.
Угрозу представляют не сами клещи, а продукты их жизнедеятельности — фекалии и частицы хитиновой оболочки. Попадая в дыхательные пути человека, они провоцируют аллергическую реакцию. Возможно возникновение аллергического ринита, дерматита, бронхиальной астмы. Среди симптомов — кашель, чихание, першение в горле, слезоточивость глаз. У наиболее чувствительных аллергиков дело может доходить до шелушения и покраснения кожи. Причём это происходит круглый год, вне зависимости от сезона.
Напоследок несколько простых советов, как уменьшить воздействие домашней пыли. Справиться с микроскопическими вредителями поможет обыкновенное проветривание. Оно обеспечивает воздухообмен, который удаляет избыток влажности (клещи её любят), очищает воздух в помещении от 90% различных болезнетворных бактерий.
Хорошим методом борьбы с микроорганизмами является обработка поверхностей и мебели пароочистителем или паровой шваброй. Вообще чаще убирайте квартиру пылесосом, мойте полы и протирайте мебель влажной тряпкой. Если живёте в старом доме, то следите за состоянием краски, чтобы покрытие не отслаивалось. И не забывайте вытирать лапы домашних животных, когда они возвращаются с улицы.