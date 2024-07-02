Монстры под носом. Учёные раскрыли, из чего состоит пыль и кто в ней живёт

Оказалось, что опасные составляющие есть в любой домашней пыли — как в бедных, так и в богатых регионах. В каждом третьем доме Новой Зеландии пыль содержала мышьяк, концентрации которого превышали допустимую норму. А в каждом шестом доме Австралии, помимо мышьяка, наблюдался опасный для здоровья уровень свинца. Учёные напоминают, что из-за мышьяка возрастает риск развития рака, могут возникать проблемы с органами дыхания и иммунной системой. А загрязнение свинцом чревато патологиями при развитии мозга и нервной системы у детей.