Монголия попросила Россию и Китай вернуть поезда через Улан-Батор

Власти Монголии обратились к России и Китаю с просьбой восстановить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение Москва — Улан-Батор — Пекин, которое было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС с совещания по туризму, в котором участвуют все три государства.