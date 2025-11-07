Монголия попросила Россию и Китай вернуть поезда через Улан-Батор

«В 2020 году во время пандемии коронавируса был временно отменен международный поезд по маршруту Москва — Улан-Батор — Пекин. Просим российскую и китайскую сторону рассмотреть вопрос возобновления регулярного пассажирского железнодорожного сообщения на этом маршруте», — сказала министр культуры, спорта, туризма и молодежной политики Монголии Чинбатын Ундрам.
С конца января 2020 года Россия на фоне распространения коронавируса ограничила железнодорожное сообщение с Китаем, оставив лишь движение поездов по маршруту Москва — Пекин — Москва, а с 3 февраля поезда из России вообще перестали ходить в КНР.
С середины декабря 2024 года было возобновлено курсирование международных поездов из Приморья в Китай и КНДР. 3 марта 2025 года Китай впервые со времен пандемии коронавируса запустил пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва из 12 вагонов в тестовом режиме.