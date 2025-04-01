Монеты, спрятанные от Гитлера, продадут за 100 миллионов долларов

Из описания лота следует, что аноним начал собирать монеты после краха Уолл-стрит в 1929 году. Первоначально он собирал только золотые деньги, считая вклады в такое золото хорошим способом защитить свои сбережения. Но затем он увлекся и продолжил сбор уже не по экономическим соображениям — просто превратился в нумизмата. Свою коллекцию он собрал, много путешествуя по Европе и Америке. Причем в каждом случае тщательно документировал сделку, фиксируя подробности приобретения каждой новой реликвии.