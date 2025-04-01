Монеты, спрятанные от Гитлера, продадут за 100 миллионов долларов

Аукционный дом не называет имени владельца коллекции и места, где она хранится, но отмечает, что монеты более полувека находились под землей. Владелец сам закопал их еще в 1930-х годах, когда жил в Европе, — спрятал из-за страха перед вторжением войск Гитлера.
Под землей в течение более чем 50 лет хранилась не вся коллекция, но большая ее часть — 10 000 монет. О том, где она закопана, знали только сам коллекционер и его жена.
Из описания лота следует, что аноним начал собирать монеты после краха Уолл-стрит в 1929 году. Первоначально он собирал только золотые деньги, считая вклады в такое золото хорошим способом защитить свои сбережения. Но затем он увлекся и продолжил сбор уже не по экономическим соображениям — просто превратился в нумизмата. Свою коллекцию он собрал, много путешествуя по Европе и Америке. Причем в каждом случае тщательно документировал сделку, фиксируя подробности приобретения каждой новой реликвии.
Когда стало ясно, что вторжение войск Гитлера в страны Европы практически неминуемо, коллекционер спрятал 10 000 наиболее редких и ценных экспонатов в коробки из-под сигар, запечатал их в алюминиевые контейнеры и закопал глубоко под землей.
Вскоре нацисты действительно оккупировали ту часть Европы, где проживал коллекционер. Войну он не пережил, скончавшись от инсульта. О существовании клада знала только его вдова, но по каким-то причинам она долго к нему не прикасалась.
Клад она раскопала только в середине 1990-х годов, а уже в наше время решила обнародовать сведения о нем и продать коллекцию. Собрание в 2022 году она показала экспертам аукционного дома Numismatica Ars Classica. Те были поражены увиденным, назвав коллекцию настоящей нумизматической сокровищницей.
«Коллекция охватывает все географические области и содержит исключительно редкие монеты, часто в состоянии сохранности, которое никогда не наблюдалось в наше время», — говорится в пресс-релизе NAC.
Эксперты отмечают, что это вообще одна из самых крупных монет в истории, поскольку ее вес составляет 348,5 грамма. Изготовлена она из чистого золота, а не из менее ценного сплава.
Кроме того, эксперты обращают внимание на чрезвычайно редкий набор из пяти томанов, отчеканенных в Тегеране и Исфахане в конце XVIII и начале XIX веков при правителе по имени Ага Мохаммад-хане Каджаре. Ученым известно о существовании всего пяти таких наборов, один из которых находится в Музее Эшмола в Оксфорде.
В коллекции оказалось достаточно много британских монет. Некоторые из них нумизматы увидели впервые, другие не выставлялись на продажу более 80 лет.
Учитывая ценность раритетов, распродавать их планируют по частям. NAC запланировал четырехлетнюю серию аукционов, включающую в себя 15 отдельных продаж. Первые торги назначены на 20 мая 2025 года.