Монархи тоже разводятся: топ-5 громких расторжений королевских браков

Петр I и Евдокия Лопухина обвенчались в 1689 году. Решение об этом браке приняла мать тогда еще юного царя Наталья Нарышкина. Несмотря на разные характеры и воспитание, около года отношения Петра и Евдокии были как у влюбленной пары. Однако в дальнейшем в семье начался разлад. Современники утверждали, что причин этому было несколько — Евдокия не разделяла взглядов мужа, не умела подстраиваться под него, не блистала умом и не поладила с Нарышкиной.