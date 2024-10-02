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Монах рассказал об отношении к самообороне в буддизме

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Буддисты могут применять насилие при самообороне, но должны адекватно реагировать на угрозу и не руководствоваться гневом, рассказал РИА Новости председатель центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).

Источник: © РИА Новости

По данным на сайте ООН, Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence) отмечается 2 октября, «в день рождения Махатмы Ганди — руководителя движения за независимость Индии и основоположника философии и стратегии ненасилия».

«Буддисты с начала своего духовного пути прежде всего должны отказаться от насилия, то есть от причинения вреда живым существам. Конечно, бывают ситуации, когда человек вынужден применить насилие, например, при самообороне, даже в этом случае буддист не должен руководствоваться гневом или ненавистью. Буддист должен проявлять сострадание даже к своему обидчику, адекватно реагируя на угрозу», — сказал Киришов.

Он также предостерег буддистов от применения насилия, когда человеку ничего не угрожает.