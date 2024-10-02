Монах рассказал об отношении к самообороне в буддизме

«Буддисты с начала своего духовного пути прежде всего должны отказаться от насилия, то есть от причинения вреда живым существам. Конечно, бывают ситуации, когда человек вынужден применить насилие, например, при самообороне, даже в этом случае буддист не должен руководствоваться гневом или ненавистью. Буддист должен проявлять сострадание даже к своему обидчику, адекватно реагируя на угрозу», — сказал Киришов.