Молодым не понять: три книги о любви, которые нужно прочесть после 50

— Но потом мы узнаем, что ведьма помогает ему помолодеть на 30 лет. И он уже молодым отправляется в увлекательное путешествие вместе с Мефистофелем. Отчасти это произведение можно причислить к тем, где главный герой — зрелый мужчина, но ради своих амбиций и страстей готов на великие свершения, в том числе и во имя любви, — сказал эксперт.