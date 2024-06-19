Молодые люди редактируют фото, чтобы быть похожими на кумиров

Заходя в любую социальную сеть, вы наверняка видите огромное количество сильно отредактированных фотографий знаменитостей. Однако последнее исследование, проведенное специалистами из Великобритании, показало, что треть молодых людей также исправляют снимки перед публикацией.
Эксперты провели опрос среди 778 людей в возрасте от 18 до 25 лет. Результаты показали, что чаще всего респонденты редактируют свои фотографии для того, чтобы изменить в своей внешности то, что им не нравится.
Так, 42% участников сказали, что они с помощью приложений меняли цвет волос, оттенок кожи, пытались сделать себя более худыми или исправляли другие физические особенности тела. 20% участников использовали фотошоп для того, чтобы удалить ненужный объект или человека со снимка.
Еще 16% рассказали, что они пользовались разными фильтрами в соцсетях, чтобы добавить смешные картинки на фото, в то время как 15% вносили правки, чтобы сохранить единый стиль всех публикаций.
Помимо прочего, 58% молодых людей заявили, что они испытывают давление со стороны общества, которое требует «доработать» свои фотографии, представить себя определенным образом. Например, многие желают выглядеть как знаменитости или влиятельные люди.
По словам специалистов, просмотр отредактированных фотографий и само редактирование фото и их публикация могут привести к проблемам с психическим здоровьем. Из-за фотошопа и прочих инструментов молодым людям может перестать нравиться их собственное тело, они начнуть стесняться особенностей своей фигуры. Это, в свою очередь, грозит развитием расстройств пищевого поведения (РПП), включая анорексию, булимию и компульсивное переедание.
Ранее анализ 50 научных исследований показал, что социальные сети увеличивают тревогу и развивают депрессивные симптомы.
Анна Морозова