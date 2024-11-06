Молодые американцы не умеют расписываться, что осложнило процесс выборов

Уточняется, что проблемы возникли в том числе и в колеблющемся штате Невада. Местные чиновники в срочном порядке обращаются к большому числу молодых избирателей, чтобы подтвердить их подписи — иначе их голоса нельзя засчитать. По их словам, местные молодые американцы умеют ставить лишь электронную подпись.
— Мы обнаружили, что у многих молодых людей возникают проблемы с подписью, поскольку они живут в цифровом мире и не пользуются настоящей подписью в реальной жизни, — приводят заявления чиновников в публикации.
Например, в округе Кларк Невады по этой причине подлежат дополнительной проверке еще около 11 тысяч бюллетеней.
Процесс голосования на всеобщих выборах в Соединенных Штатах Америки завершен.
Дональд Трамп обыграл своего оппонента от партии демократов Камалу Харрис во втором из семи колеблющихся штатов. Речь идет о штате Джорджия.
До этого сообщалось, что Дональд Трамп обходит Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. В данном случае говорится про Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию, Северную Каролину и Висконсин. Уточняется, что в этих регионах США избирательные участки уже прекратили свою работу, однако окончательные победитель еще не определен.