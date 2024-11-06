Молодые американцы не умеют расписываться, что осложнило процесс выборов

До этого сообщалось, что Дональд Трамп обходит Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. В данном случае говорится про Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию, Северную Каролину и Висконсин. Уточняется, что в этих регионах США избирательные участки уже прекратили свою работу, однако окончательные победитель еще не определен.