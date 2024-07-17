Молодость и предубеждение. Где пролегает граница возрастов

И не только мозг — тело тоже. Мне часто говорят, что я не по возрасту энергичен… На генетику хорошую кивают. Да, мой прадед умер в 93 года. Так деревенские все такие. Руку протягиваешь поздороваться — он как сожмёт, так сожмёт. У них работа физическая, причём каждый день. И я стараюсь так же себя держать. Во-первых, работы сейчас столько — только успевай предложения принимать. Во-вторых, если намечается отдых, еду не на курорт, а в деревню. Такого, чтобы весь отпуск в шезлонге проваляться, у меня нет. Продолжаю земными делами заниматься. Сено скосил, дров наколол, землю вскопал. Потом сел, смотришь: всё скошено, всё красиво. Какой я молодец!