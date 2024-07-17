Молодость и предубеждение. Где пролегает граница возрастов

По его мнению, это будет означать готовность страны расширять меры поддержки молодых россиян. Пока, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, этот вопрос в правительстве не обсуждается.
Сейчас по закону молодёжью считаются граждане до 35 лет включительно. А что думают сами люди: где пролегает граница, отсекающая молодых от остальных? Какие планки определила ВОЗ и ввели другие страны?
ЗА
Жизнь стареть не позволяет
Александр Половцев, заслуженный артист РФ:
Можно спорить о том, до какого возраста человек считается молодым и имеет право на какие-то льготы, но факт есть факт — понятие молодости действительно постепенно смещается по шкале вправо. Скажу по собственному опыту: мне 66 лет, но я полон сил, у меня двое детей 8 и 7 лет, я востребован в профессии. Да и сама жизнь заставляет не стареть: всё вокруг стремительно меняется, нужно осваивать новые гаджеты, приспосабливаться к новым реалиям. Так что мозг всегда в тонусе.
И не только мозг — тело тоже. Мне часто говорят, что я не по возрасту энергичен… На генетику хорошую кивают. Да, мой прадед умер в 93 года. Так деревенские все такие. Руку протягиваешь поздороваться — он как сожмёт, так сожмёт. У них работа физическая, причём каждый день. И я стараюсь так же себя держать. Во-первых, работы сейчас столько — только успевай предложения принимать. Во-вторых, если намечается отдых, еду не на курорт, а в деревню. Такого, чтобы весь отпуск в шезлонге проваляться, у меня нет. Продолжаю земными делами заниматься. Сено скосил, дров наколол, землю вскопал. Потом сел, смотришь: всё скошено, всё красиво. Какой я молодец!
Да и все свойства человеческого организма никто до сих пор до конца не изучил — на что мы можем быть способны. Опять же, если Бог дал мне детей в таком взрослом, скажем так, возрасте, — это же для чего-то дано! А наличие детей обязывает быть бодрым — надо их научить всему, что сам умею. На ноги поставить. Плюс я несколько лет назад бросил пить — это тоже молодость продлевает.
Не знаю, как там у меня дальше всё будет. Но надеюсь подольше оставаться энергичным.
ПРОТИВ
Не путайте молодость со зрелостью
Татьяна Богданова, зампредседателя Нижегородского отделения Союза пенсионеров России:
Физиологический и социальный возраст молодого человека был очень точно сформулирован в советские годы — от 14 до 28 лет. В те времена в ходу была даже более точная формулировка — «комсомольская молодёжь». Считалось, что до 28 лет у человека идёт пора становления, а 30 и тем более 35 лет — это уже возраст зрелости. Причём зрелости в хорошем, позитивном смысле, когда человек не обременён хроническими болезнями и у него многое впереди. Это время расцвета и красоты — и для мужчин, и для женщин.
Думаю, за повышение критерия возраста молодёжи выступают те, кто сам не хочет становиться взрослым и ответственным. С тех, кто помоложе, спрос якобы всегда меньше. Но наши мамы и папы, а уж тем более дедушки и бабушки, к 40 годам уже по трое детей имели и Героями Труда становились, а мы всё стараемся себя не очень сильно обременять.
Ещё один важный момент: природу-то не обманешь. Вы вспомните себя в 14−16 лет. Кем для вас были, скажем, 28-летние люди? Тётями и дядями!
Если изменение возрастных границ нужно для расширения числа получателей различных льгот, так попробуйте принципы предоставления этих льгот прописать иначе, а не надевать на людей среднего возраста «коротенькие штанишки». Да и на всевозможных «молодёжных» форумах мне лично странно видеть мужчин и женщин за 30 лет. Я подозреваю в этом какой-то хитрый умысел участников, а не желание продемонстрировать сохранившийся у них молодой задор.
При этом никто не запрещает человеку в любом возрасте быть социально и физически активным и чувствовать себя молодым.
Особое мнение
А что думают врачи?
Павел Воробьёв, доктор медицинских наук, профессор, председатель Московского городского научного общества терапевтов:
Увеличение верхней границы молодого возраста — формальная вещь, не имеющая отношения к медицинским аспектам. Человек биологически в последние годы не изменился и моложе не стал. Здоровье современных людей 35−38 лет примерно такое же, как было у их родителей в этом же возрасте.
Часто ссылаются на тот факт, что вот женщины стали рожать позже. И будто бы это свидетельствует о том, что они становятся моложе. На самом деле фертильный возраст женщины обычно продолжается до 45 лет. А если к этому возрасту возникают какие-то проблемы, сегодня есть медицинские технологии, позволяющие их решить. Раньше их не было. И более поздние роды — это просто социокультурный тренд в современном обществе, и не более того.
Право
Что положено молодёжи по закону
По закону молодые люди в РФ могут претендовать на льготы от государства. Так, семье, где оба супруга до 35 лет (включительно), признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий, положена субсидия на покупку жилья от 30 до 50% (в зависимости от количества детей).
Молодые люди — студенты государственных колледжей или вузов могут рассчитывать на президентскую стипендию (2,2 тыс. рублей). Те, кто совмещают работу с учёбой, могут получить один свободный или один сокращённый рабочий день в неделю. Молодым заочникам на месте работы раз в год обязаны оплатить проезд к месту расположения вуза и обратно.
Граждане до 25 лет могут получить от государства грант до 500 тыс. рублей (в арктической зоне — до 1 млн) на развитие собственного проекта. У молодых учёных возрастная рамка для получения гранта увеличивается до 35 лет.