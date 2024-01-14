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10:01 (мск), источник: Известия

Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском

Команда по отлову КРОО «Доброе сердце» помогла снять котенка рыси с дерева в черте Петропавловска-Камчатского. Об этом 14 января сообщили в приюте для кошек «Котофеево» в Telegram-канале.

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Отмечается, что животному потребовалась помощь ветеринарного врача, так как на животе у него была обнаружена застарелая глубокая рана.

«Ночь рысенок провел в приюте “Котофеево” в отдельной комнате в двойной клетке. Малыш находился в стрессе, ничего не ел и было принято решение о выпуске его на свободу в срочном порядке», — говорится в публикации.

В материале добавили, что животное благополучно доставили в естественную среду обитания.

Ранее, 10 января, специалисты спасли дикого северного оленя, тонувшего в озере Байкал. Руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова рассказала, что животному около четырех лет.

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