Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-20939555&id=456253572&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что животному потребовалась помощь ветеринарного врача, так как на животе у него была обнаружена застарелая глубокая рана.

«Ночь рысенок провел в приюте “Котофеево” в отдельной комнате в двойной клетке. Малыш находился в стрессе, ничего не ел и было принято решение о выпуске его на свободу в срочном порядке», — говорится в публикации.

В материале добавили, что животное благополучно доставили в естественную среду обитания.