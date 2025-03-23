«Молодое поколение перестает заниматься сексом»: как и почему соцсети меняют нашу жизнь

«Моя 16-летняя дочь застряла в Сети. Целыми днями она скроллит ленту, играет с виртуальными друзьями, а в реал выходит лишь для того, чтобы сходить на занятия в колледж или провести ревизию холодильника. Мы мало общаемся и, по сути, превратились в чужих людей», — признается 38-летняя Анастасия.
История типичная для поколения зумеров: многие проводят в Сети по восемь и более часов в день. И это только по будням. На выходных экранное время молодых пользователей достигает 12−14 часов в сутки, рассказывает психолог-исследователь Григорий Спижевой.
Мы сами не заметили, как стремительно погрузились в виртуальное пространство. Теперь наши рабочие контакты, дружеские связи, хобби и увлечения — все сосредоточилось в Сети. Превращение в «цифрового человека» изменило наше поведение, способность дружить, любить, сопереживать. Неизменными остались только мозг и психика, доставшиеся нам от древних предков.
Как мозг реагирует на цифровой мир
«С мозгом “внутренней древней обезьяны” мы влетаем в цифровой мир: смотрим видео или сериалы на скорости х1,5 или даже х2, часами скроллим ленту, совершенно не понимая, что наша психика не способна так быстро адаптироваться. Мы пользуемся древним мозгом, который не рассчитан на переработку такого количества информации. Да еще и на максимальной скорости! Даже когда мы читаем книгу, нам нужно иногда ее отложить, подумать, упорядочить новую информацию», — поясняет Григорий Спижевой.
Впрочем, нашему стремлению часами зависать в Сети есть биологическое обоснование — от умения искать новую информацию зависело выживание древнего человека.
Кто первым находил добычу, тот и съедал, кто первым замечал хищника — спасался. К тому же наш мозг всегда выбирает более простую задачу — посмотреть фильм вместо чтения книги, поскроллить ленту вместо живой встречи. И важно учитывать, что эти подсказки подсознательного не всегда верные, постоянно анализировать, сколько времени мы проводим в Сети и на что его тратим.
В Сети не удается миновать еще одну ловушку — гонку за быстрым дофамином. «Посмотрели смешное видео, разместили фото, заработали кучу лайков и одобрительных комментариев — получили удовольствие. Мозг запоминает эту точку и стремится к ней вернуться. Эффект дофаминового поощрения в соцсетях непродолжительный. И мы снова и снова возвращаемся в интернет-пространство, чтобы получить гамму положительных эмоций и ощущений. В этом поиске с каждым разом требуется “перерабатывать” все больше контента. А значит, меньше времени остается на общение с близкими в реале», — рассказывает эксперт в области коммуникаций в Сети Ольга Андерсон.
Что мы теряем, уходя в онлайн
В будущем активное развитие социальных сетей приведет к большему погружению в мир виртуального контента. Адаптироваться к происходящему можно, используя принципы майндфулнесс, — осознать изменения и развить те навыки, которые мы утрачиваем.
Эксперты отмечают, что уже сейчас наше поведение в Сети и в реальной жизни отличается. Мы теряем живое социальное взаимодействие, из-за чего чувствуем себя более одинокими, непонятыми, несчастными.
В Сети делимся лишь хорошими новостями, ведем себя более агрессивно, прячась за анонимностью цифрового аватара.
«Мы катастрофически быстро теряем способности строить связи, сочувствовать, распознавать эмоциональное состояние собеседника, — рассказывает Григорий Спижевой. — Сейчас во многих развитых странах пик девственников и девственниц в возрасте около 30 лет. Молодое поколение перестает заниматься сексом. У них нет навыков будоражить чувства партнера, соблазнять, выстраивать отношения. Девушке достаточно выложить свое фото в Сеть, собрать 100 или 1000 лайков. Так она закрывает свою сексуальную потребность и уже не идет на свидание».
Как улучшить социальные навыки
Сокращая общение в реальной жизни, мы рискуем остаться одинокими. Но изменить свои цифровые привычки и построить личную Вселенную возможно, — уверена Ольга Андерсон.
«При общении в Сети помните главное правило — в виртуальном мире многие показывают себя такими, какими они хотели бы быть, а не являются на самом деле. Не сравнивайте свою жизнь с красивыми “картинками” и рилсами других пользователей. Часто это всего лишь постановочные кадры. Такое сравнение может привести к беспокойству и тревоге. Подмечайте любые признаки цифровой прокростинации — многочасовое чтение постов, просмотр видео, думскроллинг. Ограничьте время, проведенное в соцсетях, несколькими часами в день (например, час с утра и час вечером). Это не будет той самой “жесткой диетой”, которая ведет к срыву, но освободит много свободного времени», — отмечает она.
Уделите выигранное время оттачиванию когнитивных навыков: знакомству, пониманию чувств другого человека, выстраиванию отношений.
Сделать это можно и в кабинете психолога, на тренингах, или просто договориться со знакомым о встрече в реале, добавляет Григорий Спижевой. Через некоторое время мы обнаружим, что смартфон перестал служить нам «когнитивным костылем», а реальная жизнь снова заиграла яркими красками.
Григорий Спижевой, Когнитивно-поведенческий психотерапевт, президент Самарского психолого- педагогического общества, руководитель социального проекта «Школа родителей Нового поколения 2.0».
Ольга Андерсон, Эксперт в области коммуникаций в Сети, лектор Российского общества «Знание».