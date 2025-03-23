«Молодое поколение перестает заниматься сексом»: как и почему соцсети меняют нашу жизнь

«При общении в Сети помните главное правило — в виртуальном мире многие показывают себя такими, какими они хотели бы быть, а не являются на самом деле. Не сравнивайте свою жизнь с красивыми “картинками” и рилсами других пользователей. Часто это всего лишь постановочные кадры. Такое сравнение может привести к беспокойству и тревоге. Подмечайте любые признаки цифровой прокростинации — многочасовое чтение постов, просмотр видео, думскроллинг. Ограничьте время, проведенное в соцсетях, несколькими часами в день (например, час с утра и час вечером). Это не будет той самой “жесткой диетой”, которая ведет к срыву, но освободит много свободного времени», — отмечает она.