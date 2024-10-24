Молодежь в США посчитала винные карты ресторанов скучными

По данным издания, целью исследования было понять, на что обращают внимание молодые люди при покупке вина в ресторанах, барах, а также в обычных магазинах, и определить, что привлекает этот сегмент потребителей, а что, напротив, отталкивает. В выборке участвовали люди моложе 40 лет. Для этого 27 человек снимали на видео в тот момент, когда они покупали вино. Помимо видеозаписей также были использованы опросники.