Молодежь в США посчитала винные карты ресторанов скучными

По данным издания, целью исследования было понять, на что обращают внимание молодые люди при покупке вина в ресторанах, барах, а также в обычных магазинах, и определить, что привлекает этот сегмент потребителей, а что, напротив, отталкивает. В выборке участвовали люди моложе 40 лет. Для этого 27 человек снимали на видео в тот момент, когда они покупали вино. Помимо видеозаписей также были использованы опросники.
«Самыми удивительными стали отзывы молодых людей о винных картах в обычных барах и ресторанах. Они рассказали, что вино часто указывают в конце карты и оно выглядит скучным и непривлекательным по сравнению с красочными фотографиями коктейлей и списком крафтового пива, который сообщает об основных характеристиках напитков», — цитирует издание доктора Лиз Тач, магистра в области искусств и президента Wine Market Council.
По данным издания, молодые люди положительно реагировали на наличие коктейлей на основе вина в винных картах заведений. Также покупатели говорили о том, что ресторанам и кафе стоило бы добавить описание основных характеристик вкуса и аромата тех вин, которые они предлагают посетителям.
Wine Industry Advisor также пишет, что участники исследования «чувствовали себя подавленными», когда сталкивались с масштабными винными полками, на которых не было разделения вин по категориям, производителям
По данным Российского мониторинга положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, на людей в возрасте от 18 до 29 лет приходится доля в 13% среди всех покупателей алкоголя. При этом по всему миру отмечают тенденцию, при которой молодые люди сокращают употребление алкоголя.