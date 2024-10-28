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Молодежь России планирует прожить до ста лет, заявила Ракова

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Молодежь России планирует прожить до 100 лет, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник: © РИА Новости

Заммэра уточнила, что в преддверии всероссийского Дня бабушек и дедушек проект «Московское долголетие» провел исследование об отношении молодежи к долголетию и представителям старшего возраста.

«Мы пришли к интересным выводам о восприятии долголетия среди молодежи. Большинство опрошенных хотят прожить долго — средний желаемый возраст около 90 лет, при этом самым частым ответом стало “до 100 лет”. Кроме того, молодые люди отметили, что хотят прожить не просто долгую жизнь, но и провести ее активно», — рассказала Ракова.

Она добавила, что среди лучших способов продления жизни участники исследования выделили ведение здорового образа жизни, занятия интеллектуальной деятельностью и творчеством. Говоря о собственных планах на пенсии, молодежь в первую очередь хочет путешествовать (30%), посвящать время хобби (14%) и жить в свое удовольствие (11%). Образцом счастливой жизни в «серебряном» возрасте для молодых людей чаще всего являются их родственники — бабушки и дедушки (23%), а также родители (19%).