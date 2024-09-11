Молодежь больше не говорит «гуглить»

Уже много лет, когда речь идет о поиске в интернете, привычное слово искать заменяют термином «гуглить». Для русского языка это не новость — можно сходу вспомнить «памперсы» (вместо «подгузники») и «ксерокс» (вместо «копировальный аппарат»).
В английском эта трансформация случилась еще раньше — толковый словарь Merriam-Webster включил новое слово google как глагол со значением «искать что-либо в интернете» 20 лет назад.
Впрочем, возможно, скоро все снова изменится: как сообщает Business Insider, американская молодежь все меньше использует слово гуглить, и все чаще — старое-доброе «искать».
В первую очередь, это касается «Поколения Z», то есть людей, родившихся с 1997 по 2012 годы. Это люди, которые знакомы с интернетом с самого детства, причем многие из них сразу стали общаться с электронным миром через смартфон, полностью миновав персональные компьютеры с их интернет-браузерами.
Теперь же подросшее поколение Z — активный игрок на мировом рынке, и предпочтения и взгляды этих людей существенно влияют на спрос и предложение будущего.
Марк Шмулик, аналитик компании Bernstein Research, объяснил, что среди поколения Альфа (то есть родившихся после 2012 года) тренд только усиливается. Причина простая: молодежь или не задумывается о том, где именно ищет (поскольку для поиска информации давно уже не нужно специально переходить на выбранный поисковый сайт), или вообще ищет все нужное не в гугле, а в соцсетях.
Тревожный ли это знак? Марк полагает, что да: когда имя компании начинают реже упоминать, это очевидно говорит о снижении уровня знакомства с брендом. В качестве примера он вспоминает слоган поисковой компании Yahoo «Do you Yahoo?» 2005 года. Сейчас, скорее всего, никто уже и не помнит, что когда-то был такой поисковик.
В свое время компания Google не была рада тому, что ее выдуманное название превратилось в общеупотребимое слово, поскольку это влечет сложности с патентами — но Шмулик все равно уверен, что сейчас Гуглу тоже радоваться не стоит: если в интернете кто-то перестает употреблять определенный термин, это значит, что технологии и общество оставляют этот термин позади вместе с его значением.
Тем любопытнее наблюдать за новыми словами, которые все время возникают в языковом пространстве — к примеру, недавно писали про топ-50 номинантов на российское «Слово года — 2024».