Молодежь больше не говорит «гуглить»

В свое время компания Google не была рада тому, что ее выдуманное название превратилось в общеупотребимое слово, поскольку это влечет сложности с патентами — но Шмулик все равно уверен, что сейчас Гуглу тоже радоваться не стоит: если в интернете кто-то перестает употреблять определенный термин, это значит, что технологии и общество оставляют этот термин позади вместе с его значением.