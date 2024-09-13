Молодая улыбка. Стоматолог открыла 5 признаков серьезных проблем с зубами

Нет, дело не в том, что патологические изменения прикуса возникают с годами (хотя иногда бывает и так, но чаще эта проблема есть у человека с юности), а в том, что с течением лет такая патология ведет к ускоренному старению. Вообще, патологический прикус — комплексное нарушение, и влияет не только на эстетику, но и на здоровье всего организма, и даже психологическое состояние человека. Все три фактора важны для сохранения молодости.