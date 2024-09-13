Молодая улыбка. Стоматолог открыла 5 признаков серьезных проблем с зубами

Зубы — это единственное в организме, что при желании можно сохранить в идеальном состоянии даже в зрелом возрасте. Ведь все их возрастные изменения можно предотвратить. Как это сделать, aif.ru рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова.
Эксперт назвала пять признаков «возрастной» улыбки и рассказала о способах борьбы с каждым из них.
Признак № 1. Изменение цвета эмали
Увы, со временем зубы темнеют, желтеют, что связано с накоплением в их тканях красителей от пищи, напитков и табака. Эмаль теряет свой естественный блеск, белизну и покрывается налетом. Ситуацию усугубляют микротрещины, в которых скапливаются остатки пищи, что способствует образованию зубного камня. Эта проблема не только визуально старит человека, но и препятствует поступлению минералов к эмали, что еще сильнее усугубляет проблему.
Как предотвратить. Для профилактики изменения цвета эмали нужно отказаться от курения, следить за ежедневной гигиеной полости рта и регулярно проводить профессиональную чистку зубов в кабинете стоматолога. Современные методы отбеливания способны вернуть зубам естественную белизну, что визуально делает человека моложе. Если ситуация уже запущена и естественная эмаль зуба утратила свой прежний вид, то вернуть улыбке молодость помогут виниры. Только стоит учесть, что эстетическая коррекция дает должный эффект только, если виниры максимально естественного оттенка и формы, а не неестественно белоснежные, как фаянс. Если же они подобраны правильно, то никто никогда не догадается, глядя на вашу улыбку, что это мастерство профессионала, а не дар природы.
Признак № 2. Неправильный прикус
Нет, дело не в том, что патологические изменения прикуса возникают с годами (хотя иногда бывает и так, но чаще эта проблема есть у человека с юности), а в том, что с течением лет такая патология ведет к ускоренному старению. Вообще, патологический прикус — комплексное нарушение, и влияет не только на эстетику, но и на здоровье всего организма, и даже психологическое состояние человека. Все три фактора важны для сохранения молодости.
Из-за неправильного прикуса быстрее стареет лицо: из-за неравномерной жевательной нагрузки на зубы часть из них быстрее стирается, мышцы на другой стороне ослабевают и обвисают, что вызывает появление морщин. Мышечный перекос на лице влечет за собой неправильную работу всех мышц и опорно-двигательного аппарата. Даже небольшая незаметная патология прикуса в молодости постепенно усугубляется, и тянет за собой вереницу проблем во взрослом возрасте, вплоть до хронических головных болей и депрессии.
Как предотвратить. Исправление прикуса помогает восстановить гармоничную форму лица, укрепляет мышцы и улучшает осанку. Регулярные визиты к ортодонту и использование брекетов или кап, которые сегодня люди носят не только в юном, но и в зрелом возрасте, помогают предотвратить эти изменения и сохранить молодость не только улыбки, но и всего организма. Более того, есть основания считать, что исправление прикуса помогает сохранить даже ясность ума.
Признак № 3. Укорочение зубов и потеря высоты зубного ряда
С течением времени зубы постепенно становятся короче из-за естественного стирания эмали. В результате этого они теряют свою изначальную анатомическую форму, становятся менее острыми и выглядят более плоскими. Особенно это заметно на передних зубах, что делает улыбку менее привлекательной, создает впечатление изношенности, старит лицо.
Как предотвратить. Защитить зубы от истирания можно, соблюдая правильную гигиену полости рта, а также своевременно обращаясь к стоматологу для восстановления эмали. Использование виниров может помочь восстановить первоначальную форму и длину зубов.
Признак № 4. Потеря зубов
Многие считают, что проще зуб вырвать, чем лечить, а потом не торопятся протезироваться. И зря. Потеря зуба без его замещения может привести к смещению соседних зубов и деформации прикуса, что негативно сказывается на внешности, и ускоряет процесс старения.
Как предотвратить. После утраты зуба важно незамедлительно заняться его протезированием, чтобы избежать последствий. Современные импланты и мосты восстанавливают как функциональность, так и эстетическую привлекательность зубного ряда, сохраняя пропорции лица и предотвращая преждевременное старение.
Признак № 5. Пародонтит
Это заболевание вызывает дистрофические изменения в деснах и костях челюсти. С возрастом риск развития пародонтита возрастает, что приводит к расшатыванию зубов и оголению их корней.
Как предотвратить. Профилактика пародонтита заключается в регулярной гигиене полости рта и своевременных визитах к стоматологу. Использование современных методов лечения помогает укрепить десны и предотвратить прогрессирование заболевания.
По словам нашего эксперта, возрастные изменения зубов неизбежны, но их можно предотвратить или замедлить при правильном уходе и своевременном лечении. Улыбка является важной составляющей молодости и привлекательности, и забота о здоровье зубов позволит сохранить ее надолго.