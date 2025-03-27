Молодая мать засудила работодателя за дискриминацию

По идее, личная жизнь сотрудника не должна касаться работодателя, но, наверное, почти каждый наемный сотрудник сталкивался с расспросами от отдела кадров по поводу планирования семьи. Особенно часто такие вопросы задают женщинам, ведь в случае рождения ребенка и ухода в декрет сотрудница не выполняет свои обязанности несколько лет, а рабочее место за ней сохраняется.
Несмотря на понятный интерес работодателей, подобное вторжение в частную жизнь людей, а тем более использование этих данных для определения карьерного пути сотрудника («Все равно в декрет уйдет») нарушает трудовые права гражданина.
Очередное доказательство — суд, завершившийся на днях в Белфасте, столице Северной Ирландии. Молодая мать Мэйв Брэдли подала в суд на работодателя за то, что не получила повышение из-за декрета, и выиграла: как пишет The Guardian, суд присудил ей 215 тысяч фунтов (24 миллиона рублей).
Мэйв работает в финансовом секторе уже 13 лет и до 2021 года была заместителем вице-президента отделения американской компании Citibank. Затем Мэйв родила ребенка и вернулась к работе только в 2023 году — вернее, собиралась вернуться, пока не узнала, какие условия ей предлагают.
Дело в том, что перед декретом Мэйв ожидала повышения — но его получил сотрудник, заменявший девушку на декретной ставке. По словам самой Мэйв, она 13 лет трудилась ради карьеры и раздосадована тем, как с ней обошелся работодатель.
По мнению Мэйв, ее должны были повысить сразу же, как только она вышла на работу — но, когда Мэйв подняла этот вопрос, руководство предложило ей другую должность, пояснив, что кресло вице-президента уже занято.
Всё потому, что я родила ребенка. А ведь я любила свою работу.
Формальную жалобу Мэйв в компании не рассмотрели, так что девушка пошла в суд. В результате она и ее бывший работодатель заключили досудебное соглашение.
Комиссия по вопросам равенства в Северной Ирландии сочла дело дискриминацией по половому признаку и рассказала, что жалобы на нарушение прав из-за декрета — самые частые случаи нарушения трудовых прав женщин (они составляют 25% от общего числа).
В Северной Ирландии ежегодно слушается более тысячи историй нарушений прав женщин — и это несмотря на то, что 50 лет назад здесь был принят отдельный закон, который должен защищать их права.
Ранее рассказывали, что в российской Госдуме предложили давать больничный отпуск отцу во время декрета супруги.