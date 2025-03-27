Молодая мать засудила работодателя за дискриминацию

По идее, личная жизнь сотрудника не должна касаться работодателя, но, наверное, почти каждый наемный сотрудник сталкивался с расспросами от отдела кадров по поводу планирования семьи. Особенно часто такие вопросы задают женщинам, ведь в случае рождения ребенка и ухода в декрет сотрудница не выполняет свои обязанности несколько лет, а рабочее место за ней сохраняется.