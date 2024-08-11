Молодая китаянка переехала в дом престарелых

Госпожа Янг, 38-летняя жительница Китая, переехала в дом престарелых после того, как заболела от переутомления.
Известно, что женщина 11 лет работала сценаристом в киностудии и на телевидении. Напряженный график и отсутствие полноценного отдыха негативно сказались на ее здоровье. Ее госпитализировали, и в больнице врачи сказали, что ей нужно меньше нагружать себя, иначе появятся более серьезные проблемы.
Поскольку у Янг не было родителей, она стала искать место, где сможет полноценно отдохнуть и восстановить силы. Просматривая советы в интернете, женщина увидела сайт дома престарелых и прочитала, насколько там спокойная и размеренная жизнь.
Янг выбрала именно дом престарелых. По ее словам, во-первых, ей было интересно узнать, действительно ли там так скучно, как говорят. Вторая причина — женщине нужен был доступ к базовой медицинской помощи и здоровому питанию.
Янг рассказала, что она ложится спать в девять вечера, встает очень рано, успевает читать книги, а также писать романы для пожилых людей.
Женщина рассказала, что за последние три месяца в доме престарелых она обрела новый взгляд на жизнь. Она приспособилась к медленному ритму своего временного жилища и продолжает с удовольствием проводить дни за чтением, письмом и разговорами с другими жильцами. Она также научилась не слишком много думать о будущем.
Янг пока что не знает, сколько еще времени она проведет в доме престарелых. Однако она уверенно сказала, что в ближайшее время уезжать точно не собирается.
Ранее японец рассказал, что он 21 год экономил на жилье еде, чтобы уйти на пенсию в 45 лет.
Анна Морозова