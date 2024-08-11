Молодая китаянка переехала в дом престарелых

Женщина рассказала, что за последние три месяца в доме престарелых она обрела новый взгляд на жизнь. Она приспособилась к медленному ритму своего временного жилища и продолжает с удовольствием проводить дни за чтением, письмом и разговорами с другими жильцами. Она также научилась не слишком много думать о будущем.