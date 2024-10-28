Молодая китаянка «окоченела» и перестала есть после замечания босса

В Индии ведется расследование по факту смерти 26-летней Анны Себастьян Пераил. Мать погибшей Анита Августин считает, что ее дочь умерла из-за громадных нагрузок на работе. Августин утверждает, что непомерный объем работы отразился на здоровье Пераил. Девушка скончалась через четыре месяца после получения руководящей должности. Вскоре после устройства на новую работу у нее появились тревожность, бессонница и стресс, тем не менее Пераил продолжала усердно работать, веря, что в этом состоит путь к успеху. По мнению Августин, непомерная нагрузка — системная проблема, из-за которой могут страдать и другие сотрудники.