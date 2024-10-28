Молодая китаянка «окоченела» и перестала есть после замечания босса

20-летняя китаянка Ли «окоченела», она перестала есть, пить и двигаться, пишет South China Morning Post. Оказалось, что месяцем ранее девушку отчитал на работе руководитель. По словам врача Цзя Дэхуан, у Ли кататонический ступор, один из симптомов депрессии.
Родственникам приходилось напоминать девушке о посещении туалета, кроме того, голова Ли «застывала» в воздухе, если из-под нее убирали подушку.
Врач отметила, что будучи интровертом, девушка долгое время не могла установить доверительные отношения с окружающими. Это и привело Ли к столь тяжелому состоянию.
Как отметили в South China Morning Post, случай вызвал бурное обсуждение в соцсети Douban. Один из пользователей заявил: «Ли дошла до такого состояния из-за босса».
«Если ваша работа столь тяжелая, то лучше уйти, чем молча страдать», «Я тоже иногда в стрессе из-за работы, но не могу уволиться, потому что найти другую работу трудно», — в публикации цитируют мнения других пользователей.
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