Молода духом: секрет долголетия 106-летней женщины — позитив и виски

Флоренс Хэкман, отпраздновавшая 106-й день рождения в доме престарелых в Огайо (США), поделилась секретами долголетия. Она рассказала, что сохраняет молодость благодаря позитивному настрою и любви к виски, — пишет United Press International.
Сотрудники дома престарелых, в котором живет долгожительница, поделились, что Хэкман отличается дружелюбием и добротой. Ежедневно она проводит время с друзьями и следит за матчами своей любимой спортивной команды «Цинциннати Бенгалс».
Я просто стараюсь быть вежливым с людьми и стараюсь проводить день за днем — вот и все. Ты должен продолжать двигаться так долго, как сможешь.
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