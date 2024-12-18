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Молода духом: секрет долголетия 106-летней женщины — позитив и виски

Американка, живущая в доме престарелых, рассказала, что придает ей силы в 106 лет.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Флоренс Хэкман, отпраздновавшая 106-й день рождения в доме престарелых в Огайо (США), поделилась секретами долголетия. Она рассказала, что сохраняет молодость благодаря позитивному настрою и любви к виски, — пишет United Press International.

Сотрудники дома престарелых, в котором живет долгожительница, поделились, что Хэкман отличается дружелюбием и добротой. Ежедневно она проводит время с друзьями и следит за матчами своей любимой спортивной команды «Цинциннати Бенгалс».

Я просто стараюсь быть вежливым с людьми и стараюсь проводить день за днем — вот и все. Ты должен продолжать двигаться так долго, как сможешь.

Флоренс Хэкман

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