Молочное меню на каждый день. Эксперт назвала нормы полезных продуктов

«Нам сейчас рекомендуют есть больше овощей и фруктов, а салаты заправлять растительным маслом. Вы выливаете в салат иногда и столовую ложку масла, а в нем 99% жира. Или сравните с майонезом, который многие любят использовать в качестве заправки. Все майонезы, даже легкие, имеют 67% жира на 100 г. Мы не задумываемся, какое количество жира поглощаем с полезными овощами. А в сметане от 10% до 25% жирности. Так что если вы хотите уменьшить количество жира в рационе, целесообразнее заправлять салаты сметаной или йогуртом», — советует специалист.