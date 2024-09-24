Молекулы воды были обнаружены по всей поверхности Луны. Что это значит

Группа ученых из Института планетарных наук в Тусоне (США) обнаружила, что следы воды присутствуют на всей поверхности Луны, включая те области, которые освещаются Солнцем. Это открытие стало результатом анализа данных, собранных при помощи космического аппарата «Чандраян-1»и прибора Moon Mineralogy Mapper. Об этом сообщается на сайте института.
Исследование проводилось на основе данных, полученных с помощью инфракрасного спектрометра, который позволяет фиксировать наличие воды и гидроксила.
Гидроксил — это химическая группа, состоящая из одного атома водорода и одного атома кислорода (OH). Он встречается в различных химических соединениях, и одна из его ключевых особенностей — способность участвовать в образовании воды.
Прибор Moon Mineralogy Mapper зафиксировал инфракрасные «следы» этих соединений, что позволило ученым создать карту распределения воды на Луне. Оказалось, что гидроксильные группы и молекулы воды присутствуют даже в областях, освещенных Солнцем, — ранее считалось, что вода на Луне встречается только в труднодоступных для солнечных лучей местах на полюсах.
Сообщается, что образование воды на Луне может происходить несколькими путями. В одном случае солнечный ветер разрушает силикатные минералы на поверхности спутника, приводя к образованию гидроксила. В другом варианте вода может появляться в результате взаимодействия метеоритов с поверхностью Луны. Интересно, что молекулы воды со временем разрушаются, однако гидроксил сохраняется на протяжении миллионов лет.
По словам старшего научного сотрудника Института планетарных наук Роджера Кларка, новые данные не только будут полезны при планировании будущих лунных экспедиций, но и помогут углубить понимание геологической истории спутника.
«Объединив все доказательства, мы увидели сложную геологию Луны. В подповерхностных слоях содержится много воды, а на поверхности есть слой гидроксила. Как образование кратеров, так и вулканическая активность могут поднимать на поверхность материалы, обогащенные молекулами воды, что подтверждается новым данными», — отметил Кларк.
Ранее команда ученых из Массачусетского технологического института (MIT) выяснила, что атмосфера на Луне появилась в результате мощной бомбардировки ее поверхности метеоритами. Чтобы точно определить, какой из этих процессов играет главную роль, ученые обратились к образцам лунного грунта, собранным во время миссий «Аполлон». В ходе анализа изотопов калия и рубидия исследователи пришли к выводу, что ударное испарение вносит основной вклад в создание экзосферы, составляя около 70% от общего ее состава.
До этого исследователи обнаружили на Луне большую подземную пещеру. Место потенциально может подходить для строительства будущей лунной базы. Космические агентства уже задумываются над тем, как оценить структурную устойчивость пещеры и укрепить ее стены и потолки. Будущим жителям лунных баз понадобятся системы, которые будут следить за движением и сейсмической активностью. Также им нужны будут специальные укрытия на случай обрушения участков пещеры.