Молекулы воды были обнаружены по всей поверхности Луны. Что это значит

Ранее команда ученых из Массачусетского технологического института (MIT) выяснила, что атмосфера на Луне появилась в результате мощной бомбардировки ее поверхности метеоритами. Чтобы точно определить, какой из этих процессов играет главную роль, ученые обратились к образцам лунного грунта, собранным во время миссий «Аполлон». В ходе анализа изотопов калия и рубидия исследователи пришли к выводу, что ударное испарение вносит основной вклад в создание экзосферы, составляя около 70% от общего ее состава.