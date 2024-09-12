Молебен в церкви.

Молебен в православной церковной практике можно совершать почти по любому поводу: перед началом важной работы, в момент строительства дома или в час болезни близких. Это источник утешения и надежды для многих верующих, а также проявление благодарности за милость Господа. Суть такого богослужения заключается не только в молитвах священников, но и в активном участии прихожан. Участие верующих в молебне усиливает их духовную связь с Богом и друг с другом, создавая атмосферу единства и солидарности в общности церкви. С иереем Анатолием Филоненко, настоятелем храма Воскресения Христова в селе Ахмат, расскажем об этом подробнее.