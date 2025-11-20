Молдавские либерал-демократы потребовали созвать Совбез

КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) обратилась к президенту республики Майе Санду с требованием о незамедлительном созыве Высшего совета безопасности в связи с сообщением о задержании на границе с Румынией грузовика с огнестрельным оружием, сообщает пресс-служба политформирования.
Ранее в четверг румынский телеканал Digi24 сообщил, что таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и и гранатометами. Пояснялось, что водитель — гражданин Молдавии и что «у него имелись сопроводительные документы на груз, которые, по всей видимости, были в порядке». В связи с сообщением ЛДПМ выпустила обращение к президенту Санду.
«Либерально-демократическая партия Молдавии обращается (к президенту республики — ред.) с требованием о незамедлительном созыве Высшего совета безопасности в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о задержании на таможенном пункте “Албицa” партии вооружения и боеприпасов… Данный инцидент, расследуемый в настоящее время румынскими властями, вызывает чрезвычайно серьезную тревогу относительно того, каким образом территория Республики Молдова используется для транзита нелегальных поставок военного снаряжения», — говорится в сообщении, опубликованном в партийном Telegram-канале.
Поясняется, что обнаружение огнестрельного оружия и ракетных установок, скрытых в контейнерах, указывает на существенные угрозы национальной безопасности, региональной стабильности и репутации молдавских государственных структур, ответственных за контроль границы и товаропотока. ЛДПМ также отмечает, что масштаб проблемы усугубляется стремительным расширением сети наркотрафика на территории Молдавии в последние месяцы.
«Республика Молдова не может позволить превращение своей территории в коридор для международного трафика оружия и наркотиков. Толерантность к подобным явлениям означает прямую угрозу безопасности страны, международной репутации государства и жизни каждого гражданина… Срочный созыв Высшего совета безопасности является не только оправданным, но абсолютно необходимым», — поясняется в сообщении.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.