Молдавия отказалась от Евровидения из-за экономических проблем и плохих песен

Директор телеканала уточнил, что участие в «Евровидении» предполагает затраты в том числе на организацию финала отборочного этапа, постановку шоу, продвижение артиста, а также проезд и проживание команды в стране проведения конкурса. Кроме того, Молдавия должна заплатить взнос в размере €21,4 тыс. Корнелиу Дурнеску сообщил, что конкурс Moldova-1 транслировать будет.