«Мой Дракула — про ожидание любви»: Люк Бессон о своем фильме в интервью

— Чтобы актеры зазвучали вместе, им нужно время. Зои Блю, которая играет невесту Дракулы, присоединилась буквально за пару недель до старта. Мы втроем (я и Калеб Лэндри Джонс) проводили с ней каждый день: репетировали, ходили в SPA — Калебу требовалось сбросить около 15 килограммов, хотя, если честно, и мне тоже, много гуляли и обсуждали сцены. К началу съемок мы уже были почти семьей, и сложные сюжетные линии шли легко — партнеры двигались как один организм.