Могут заметить только самые внимательные: что означает тайное слово из фильмов Данелии

Мало ли что на заборе или стене написано! Разве могут эти надписи оставить свой след в истории? Оказывается, могут. Вы помните сцену, в которой Валико в исполнении Вахтанга Кикабидзе из фильма «Мимино» идет разбираться с обидчиком сестры? Заметили, что на стене дома, где тот живет, нацарапано «Ушац»? А в «Афоне» Георгия Данелии персонаж Леонида Куравлева заходит в гости к Кате, а сбоку от двери надпись мелом — все тот же «Ушац». Даже Пончик из мультсериала «Незнайка на Луне» (режиссеры Юрий Бутырин, Александр Люткевич и Андрей Игнатенко) обедает на фоне надписи «Ушац жив!». Так кто такой этот таинственный Ушац и как он попал на советские экраны?