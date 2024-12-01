Могут ли животные предсказывать экстремальные погодные явления

В попытках предсказать экстремальные погодные явления ученые прибегают не только к помощи специальных приборов, но и животных. Они привлекают тысячи собак, коз и прочих сельскохозяйственных и диких животных, передвижения которых будут отслеживаться из космоса.
Как пишет The Guardian, в следующем году специальный спутник будет получать данные от специальных датчиков, которые прикрепят к животным.
По словам ученых, цель исследования передвижения млекопитающих состоит не только в том, чтобы изучить, как они реагируют на неизбежные природные явления, такие как извержения вулканов.
Ранние исследования на Сицилии показали целесообразность подобных исследований. Так, датчики, прикрепленные к козам, показали, что млекопитающие начинают нервничать перед извержением вулкана и отказываются подниматься на более высокие пастбища, на которых раньше паслись с удовольствием.
«Они заранее знают, что произойдёт. Мы не знаем, как они это делают, но они это делают», — сказал Мартин Викельски, профессор Института поведения животных Макса Планка в Германии.
Точно так же ученые наблюдали за собаками, овцами и прочими животными в горах Абруццо недалеко от Рима и обнаружили, что они также реагировали на семь из восьми крупных землетрясений в регионе за последние 12 лет.
Истории о странном поведении животных перед землетрясениями не так уж и новы. Греческий историк Фукидид утверждал, что крысы, собаки, змеи и ласки покинули город Геликон незадолго до землетрясения, произошедшего в 373 году до нашей эры. Также перед землетрясением в Хайчэне в 1975 году в Китае пресмыкающиеся и грызуны покинули свои норы.
Почему животные чувствуют предстоящие катаклизмы, пока что остается загадкой. Ученые предполагают, что существа реагируют на ионы, которые выбрасываются в воздух в результате скольжения друг по другу литосферных плит перед землетрясением.
Также по изменениям движений животных можно понять, заражены они или нет. Например, к ушам кабанов прикрепляют бирки с крошечными 30-граммовыми акселерометрами. По изменениям в движениях млекопитающих ученые определяют, развивается ли у них африканская чума свиней — очень заразный вирус, который распространяется на домашний скот.
По словам исследователей, знание того, когда в дикой природе происходит вспышка заболевания, может быть важным для сдерживания распространения болезни на фермах.
Эта технология также должна помочь ученым понять процессы, которые управляют миграциями. К таким маленьким существам, как сойки-пересмешницы, прикрепили передатчики, и их перемещения вскоре смогут раскрыть тайны, которые лежат в основе их ежегодных миграций на 3200 километров между Европой и Африкой.
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