Могут ли животные предсказывать экстремальные погодные явления

Истории о странном поведении животных перед землетрясениями не так уж и новы. Греческий историк Фукидид утверждал, что крысы, собаки, змеи и ласки покинули город Геликон незадолго до землетрясения, произошедшего в 373 году до нашей эры. Также перед землетрясением в Хайчэне в 1975 году в Китае пресмыкающиеся и грызуны покинули свои норы.