Могут ли жильцов заставить хранить ключи от подвала или чердака?

Ключи от подвалов и чердаков должны храниться в управляющей организации, в диспетчерской службе, у дворника или проживающих в доме рабочих. Передать ключи кому-то из жильцов можно, но только с их согласия. На дверях закрытых мест общего пользования при этом делается специальная надпись о том, где можно найти ключи.