Могут ли жильцов заставить хранить ключи от подвала или чердака?

Чтобы защитить чердаки и подвалы многоквартирных домов от незаконных проникновений, эти помещения должны запираться на замок. Управляющая компания или ТСЖ может передать один из экземпляров ключей жителям. Но обязаны ли собственники жилья брать на себя эту ответственность?
«Жильцы первых, последних и других этажей не обязаны хранить у себя ключи от мест общего пользования, — уточнила адвокат Анна Аржанникова. — Разъяснения недавно дал Верховный суд, напомнив, что правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда обязательны для власти, контроля и надзора и управляющих компаний. Перекладывать свои обязанности на жильцов они не могут — это незаконно».
Ключи от подвалов и чердаков должны храниться в управляющей организации, в диспетчерской службе, у дворника или проживающих в доме рабочих. Передать ключи кому-то из жильцов можно, но только с их согласия. На дверях закрытых мест общего пользования при этом делается специальная надпись о том, где можно найти ключи.