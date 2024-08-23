Могут ли забрать жилье за долги: общие правила, основания, исключения

Правда, и в этом случае существуют исключения. Прежде всего, если жилье приобретено в ипотеку и заемщик перестал исполнять свои обязательства по выплате кредита, банк имеет право на взыскание данного имущества. В этом случае оно может быть продано с публичных торгов, а вырученные средства направлены на погашение задолженности. Это правило остается одним из наиболее ощутимых рисков для заемщиков, которые сталкиваются с финансовыми трудностями и не могут своевременно обслуживать ипотечные кредиты.