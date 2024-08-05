Могут ли выгнать страну из НАТО?

В 1949 году, когда создавался военный блок НАТО, его идеологи не могли себе представить, что может возникнуть ситуация, когда придётся кого-то выгнать из альянса. По этой причине в уставе организации отсутствует пункт о возможности лишения членства в НАТО одной из стран-участниц.
Согласно статье 13 устава военного альянса страна может добровольно выйти из блока, начиная с 1969 года. Для этого стране, желающей покинуть ряды НАТО, необходимо уведомить Вашингтон о своём намерении. Спустя год такая страна сможет официально покинуть альянс.
На сегодняшний день ни одно государство не высказывало намерений воспользоваться 13 статьей и выйти из военного блока, но было несколько случаев, когда страны понижали уровень своего участия в НАТО.
Самым известным таким примером является Франция. В 1966 году из-за разногласий с Вашингтоном президент Франции Шарль де Голль вывел страну из структуры военного командования НАТО. Этот статус сохранялся за Парижем до 2009 года, когда по решению президента Николя Саркози Франция вернулась в состав командования военного альянса.
Впрочем, есть и ряд государств, которые ранее входили в состав НАТО, а сегодня членами блока не являются. Так произошло с территориями, которые на момент создания альянса были зависимыми колониальными владениями. Так, например, произошло с Мальтой, которая до получения независимости в 1964 году входила в состав военного альянса. В течение короткого времени в альянс так же входили Алжир и Кипр.