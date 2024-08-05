Могут ли выгнать страну из НАТО?

Впрочем, есть и ряд государств, которые ранее входили в состав НАТО, а сегодня членами блока не являются. Так произошло с территориями, которые на момент создания альянса были зависимыми колониальными владениями. Так, например, произошло с Мальтой, которая до получения независимости в 1964 году входила в состав военного альянса. В течение короткого времени в альянс так же входили Алжир и Кипр.