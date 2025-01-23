Могут ли вас не пустить в ресторан из-за одежды

Многие рестораны устанавливают дресс-код — правила относительно внешнего вида посетителей. Однако, по словам адвоката, не стоит путать желание заведения поддерживать определенную атмосферу с правом отказывать в обслуживании.
«Важно понимать: ресторан — это место оказания публичных услуг. А это значит, что отказать в обслуживании могут лишь по строго определенным причинам», — утверждает Елена Кудерко.
Закон о защите прав потребителей здесь играет важную роль, но не единственную. Гражданское законодательство говорит о публичном договоре: ресторан обязан оказать услуги питания каждому (статья 426 Гражданского кодекса РФ). Это, как подчёркивает адвокат, основной принцип.
Исключение составляют лишь случаи, когда объективно оказать услугу невозможно. Прежде всего, полная посадка — если все места заняты, ресторан имеет право отказать в обслуживании. Вторая причина — технические неполадки, препятствующие работе заведения: отключение электричества, проблемы с водоснабжением, пожарная тревога. В подобных ситуациях отказ вполне законен.
Таким образом, несоответствие дресс-коду к таким случаям не относится.
«Заведение не может отказать в обслуживании из-за того, что не понравилась одежда посетителя, ее стиль или качество», — отмечает Елена Кудерко.
Желание сохранить определенный стиль — это дело самих рестораторов, и они могут рекомендовать его соблюдение посетителям или попросить изменить что-либо во внешнем виде (в пределах разумного, к примеру, оставить вещи в гардеробе, особенно, если кухня ресторана является открытой), но отказать в приеме — незаконно.
Что делать, если вам отказали
В случае получения необоснованного отказа юрист рекомендует предпринять следующие действия:
- спокойно объяснить, что права потребителя вам известны, и отказ в обслуживании по причине несоответствия дресс-коду незаконен;
- обратиться к администрации заведения и попросить руководство урегулировать ситуацию и непосредственно заявить о жалобе;
- зафиксировать факт отказа: если дискуссия не привела к результату, записать имя сотрудника, который отказал, и сделать фотографию входа в заведение. При этом обязательно оставить запись в книге жалоб, сделать ее фотофиксацию, ответ должен быть дан письменно в течении 10 дней.
Вместе с этим адвокат советует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, подать ее можно на официальном сайте госоргана.
«Важно помнить: право на обслуживание в общественном месте гарантировано каждому законом не зависимо от внешнего вида и стиля одежды», — заключила Елена Кудерко.