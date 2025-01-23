Могут ли вас не пустить в ресторан из-за одежды

Поход в ресторан — событие, которого с нетерпением ждут многие. Но что делать, если на пороге заведения встречает отказ? «Не соответствуете дресс-коду!» — звучит обидно и несправедливо, но так ли уж все безнадежно? Об этом рассказывает адвокат Елена Кудерко.