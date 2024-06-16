Могут ли у человека вырасти лишние ребра?

Анатомия — наука точная и не оставляет сомнений: у человека 12 пар ребер, то есть всего 24 ребра. Но бывают исключения. Например, синдром «ребра Адама» — анатомическая аномалия, когда в скелете насчитывается лишнее ребро. Случается и обратная ситуация — у людей могут отсутствовать 11-я или 12-я пара ребер.
В скелете человека более 200 костей. Ребра — это длинные изогнутые плоские кости, состоящие из костной части и реберного хряща. Ребра, грудина и позвоночник образуют грудную клетку. Ее задача защищать внутренние органы (сердце, легкие, печень, селезенку и др.), расположенные в грудной полости.
Первые семь пар (истинные ребра) образуют кольцо. Они крепятся сзади к позвоночнику, спереди — к грудине. Остальные относят к ложным ребрам, причем 8-е, 9-е и 10-е ребра крепятся к хрящам верхних, а две нижних пары передней точки крепления не имеют, поэтому их называют «колеблющимися».
Анатомические особенности строения ребер закладывают в эмбриональном состоянии человека. Соединительная ткань становится хрящевой, затем костенеет. Закладка ребер происходит у всех позвонков, но растут они только в грудном отделе позвоночника. Неправильное развитие первичных ребер может привести к образованию дополнительных шейных ребер или появлению 13-го ребра. (Большая медицинская энциклопедия).
Если лишние ребра растут сверху, от шейных позвонков, они называются «шейные ребра». По данным специалистов Отделения хирургии больницы Флашинг в Нью-Йорке, примерно у каждого 200-го человека есть дополнительное ребро. Считается, что c такой особенностью в 80% случаев рождаются девочки.
«Шейное ребро присутствует при рождении и формируется над первым ребром, вырастая у основания шеи, чуть выше ключицы. Шейное ребро может быть справа, слева или с обеих сторон. Это может быть полностью сформированное костное ребро или тонкая нитка тканевых волокон, которую в некоторых случаях даже не видно на рентгеновском снимке», — сообщается в статье Health Beat. В большинстве случаев шейные ребра не беспокоят человека. Кроме «синдрома выхода из грудной клетки», когда ребро давит на кровеносные сосуды и нервы. Это состояние весьма болезненно и требует лечения.
Обратная патология — отсутствие ребер. Чаще всего происходит синостоз (сращение) двух или нескольких ребер в их хрящевой части. Другой вид деформации — раздвоение ребра (вилка Лушки). Хрящевая часть ребра раздваивается в виде рогатки. Как правило, функциональных нарушений при этих видах порока развития нет. До похода на рентген человек может не знать о своей особенности.