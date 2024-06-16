Могут ли у человека вырасти лишние ребра?

«Шейное ребро присутствует при рождении и формируется над первым ребром, вырастая у основания шеи, чуть выше ключицы. Шейное ребро может быть справа, слева или с обеих сторон. Это может быть полностью сформированное костное ребро или тонкая нитка тканевых волокон, которую в некоторых случаях даже не видно на рентгеновском снимке», — сообщается в статье Health Beat. В большинстве случаев шейные ребра не беспокоят человека. Кроме «синдрома выхода из грудной клетки», когда ребро давит на кровеносные сосуды и нервы. Это состояние весьма болезненно и требует лечения.