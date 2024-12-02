Могут ли сотрудники магазина проверять содержимое ваших вещей

Нередко бывают ситуации, когда сотрудники магазина требуют предъявить к осмотру находящуюся при посетителях сумку или иную ручную кладь. Имеют ли право обыскивать вас, рассказал адвокат МКА «СОВЕТНИК-ЦЕНТР» Александр Шиманский.
По его словам, эти действия неправомерны, так же, как и требования обязательной сдачи ручной клади в камеру хранения.
«Также нет обязанности у покупателя предъявлять чек, подтверждающий покупку товара в другом магазине, или иным образом доказывать свою порядочность», — утверждает адвокат.
Предложить покупателю самостоятельно и добровольно показать им содержимое своей сумки имеют право представители частного охранного предприятия, обслуживающего магазин.
«Но и они не уполномочены принудительно изымать товары из ручной клади, требовать “вывернуть карманы”, проверять их содержимое
При наличии доказательств (записи с камер видеонаблюдения, пояснений очевидцев хищения или иных) охранники могут произвести задержание и в кратчайшие сроки передать предполагаемого нарушителя полиции.
Однако удерживать покупателя в каких-либо подсобных помещениях или кабинетах они не вправе, подытожил Шиманский.