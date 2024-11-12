Могут ли родители попросить заменить учителя в классе своих детей

В разговоре с «Мелом» она объяснила, что попросить заменить учителя можно, это не запрещено. Вместе с тем школа на таком же законном основании может отказать родителям в просьбе.
Анна Ивлева уточнила, что все права родителя, касающиеся школы, указаны в части 3 статьи 44 закона «Об образовании». Мамы и папы имеют право знакомиться с содержанием образования, методами обучения и воспитания, которые используются в школе, образовательными технологиями, а также с оценками своих детей, защищать их права и законные интересы. А вот права требовать другого учителя в законе нет.
«Школа, будучи работодателем, самостоятельно распределяет обязанности между своими работниками (пункт 5 часть 3 статьи 28 закона “Об образовании”). Так что именно школа решает, удовлетворять ли просьбу родителей о замене педагога или не удовлетворять», — добавила юрист.
Детей, которые плохо учатся в школе, порой оставляют на второй год. Юрист Общественного уполномоченного по защите семьи рассказала, сколько раз это могут сделать.