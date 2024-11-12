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Могут ли родители попросить заменить учителя в классе своих детей

Далеко не каждый школьный учитель хорошо справляется со своими задачами или имеет достаточный опыт. В связи с этим у родителей иногда возникают вопросы, а можно ли попросить заменить педагога на другого. Эксперт-юрист «Актион Образование» Анна Ивлева рассказала, можно ли это сделать.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images via Unsplash+

В разговоре с «Мелом» она объяснила, что попросить заменить учителя можно, это не запрещено. Вместе с тем школа на таком же законном основании может отказать родителям в просьбе.

Анна Ивлева уточнила, что все права родителя, касающиеся школы, указаны в части 3 статьи 44 закона «Об образовании». Мамы и папы имеют право знакомиться с содержанием образования, методами обучения и воспитания, которые используются в школе, образовательными технологиями, а также с оценками своих детей, защищать их права и законные интересы. А вот права требовать другого учителя в законе нет.

«Школа, будучи работодателем, самостоятельно распределяет обязанности между своими работниками (пункт 5 часть 3 статьи 28 закона “Об образовании”). Так что именно школа решает, удовлетворять ли просьбу родителей о замене педагога или не удовлетворять», — добавила юрист.

Детей, которые плохо учатся в школе, порой оставляют на второй год. Юрист Общественного уполномоченного по защите семьи рассказала, сколько раз это могут сделать.