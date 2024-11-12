Могут ли родители попросить заменить учителя в классе своих детей

Далеко не каждый школьный учитель хорошо справляется со своими задачами или имеет достаточный опыт. В связи с этим у родителей иногда возникают вопросы, а можно ли попросить заменить педагога на другого. Эксперт-юрист «Актион Образование» Анна Ивлева рассказала, можно ли это сделать.